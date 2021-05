”Ex on the beach” ställs in – efter ”Paradise hotel”

”Tror inte våra tittare vill ha ett sådant program”

Publicerad: 04 maj 2021 kl. 11.22

Discovery ställer in kommande säsong av ”Ex on the beach”.

Det bekräftar Jessica Linnman, kommunikationsdirektör på Discovery Networks.

– Vi tror helt enkelt inte att våra tittare vill ha ett sådant program just nu, säger hon till Dagens Nyheter.

Beslutet kommer efter Nent:s beslut att skrota den skandalomsusade, ”Paradise hotel”-säsongen där påstådda sexuella övergrepp skett framför rullande kameror.

– Hela debatten som började med metoo skapade en större medvetenhet kring hur vi beter oss mot varandra, hur män och kvinnor beter sig mot varandra. Vi följer debatten och valde rätt tidigt att ta upp diskussionen internt, och nu har vi tagit det här beslutet. Vi tror helt enkelt inte att våra tittare vill ha ett sådant program just nu, säger Jessica Linnman, kommunikationsdirektör på Discovery Networks, till Dagens Nyheter.

Enligt henne togs beslutet nyligen och produktionsbolaget Meter och Discoverys anställda har informerats.

Inspelningen av ”Ex on the beach” skulle startat i september.

