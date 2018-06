Blink 182 ställer in – efter Travis Barkers sjukdom



Blink 182 ställde in helgens spelaningar i Las Vegas efter att bandets trummis Travis Barker drabbats av blodproppar i armarna.

– Livet och hälsan är det viktigaste just nu, skriver han på sitt Instagram.

Helgens båda spelningar med Blink 182 och deras show ”Kings of the weekend” på The Palms i Las Vegas fick ställas in efter att bandets trummis Travis Barker drabbats av blodproppar i armarna.

På sin Story på Instagram har Travis delat ett läkarintyg som säger att han tidigast kan återvända till scenen den 1 juli och att han behandlas med antibiotika och anti-koagulerande läkemedel mot blodpropparna.

– Livet och hälsan är det viktigaste just nu. Jag kommer tillbaka så fort som möjligt, skriver han.

Det är oklart om bandet kommer genomföra de resterande spelningarna som är planerade i juni.

Blink 182 består av Travis Barker, Matt Skiba och Mark Hoppus. De har haft hits som ”All the small things”, ”I miss you” och ”Whats my age again”.

