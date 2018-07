Harvey Weinstein + FÖLJ

Nu väcks åtal mot Harvey Weinstein



Harvey Weinstein.

NÖJE 8 juli 2018 17:06

Nu åtalas Harvey Weinstein, 66, för övergrepp på ytterligare en kvinna.

Under måndagen ska filmmogulen infinna sig i högsta domstolen i New York.

Döms han riskerar han livstids fängelse.

Nästan 100 kvinnor har anklagat honom för våldtäkt och sexuella övergrepp.

I morgon bitti, amerikansk tid, ska filmbolagschefen Harvey Weinstein infinna sig i högsta domstolen i New York, skriver New York Times.

Weinstein, som sedan tidigare åtalats för att ha förgripit sig sexuellt på två kvinnor på Manhattan 2004 och 2013, misstänks nu för sexuella övergrepp av första graden. Övergreppen ska ha ägt rum 2006.

Åklagare Cyrus Vance uppger att straffet för det senaste misstänkta brottet är minst tio års fängelse och max livstid.

Nekar fortfarande

Harvey Weinstein nekar till brott.

– Mr Weinstein håller fast vid att samtliga anklagelser är falska och han förväntar sig att blir helt rentvådd, säger hans advokat Benjamin Brafman i ett uttalande.

Harvey Weinstein var tidigare en av Hollywoods mäktigaste personer. Nu har nästan 100 kvinnor anklagat honom för sexuella övergrepp och trakasserier som sträcker sig flera decennier tillbaka.

Checkade in på klinik

Historierna började berättas under Metoo-rörelsen hösten 2017 och den femte oktober trädde flera kvinnor fram i en granskning gjord av New York Times. Skådespelarna Rose McGowan and Ashley Judd var några av dem. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow och Rosanna Arquette uppger också att de utsatts för övergrepp.

I slutet av oktober förra året checkade filmbolagsmogulen in på klinik för sitt ”sexmissbruk”. I kölvattnet av sexskandalen har hans fru Georgina Chapman lämnat honom och han har kickats från sitt eget filmbolag.

