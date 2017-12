Så firar våra svenska stjärnor julafton

Allt från att Thailandsresor – till traditionellt firande i Harplinge

Dopp i grytan, Kalle Anka och paket under granen, det är bara några av de återkommande traditionerna när vi firar jul.

Men hur firar julstjärnorna?

Så här firar en del av vår svenska kändiselit sin afton.

Foto: MARGARETA BLOOM SANDEBÄCK Robert Aschberg.

Robert Aschberg, 65, journalist

Hur ska du fira jul?

– Jag har ju både barn och barnbarn så det blir helt på deras villkor. Jag skiter i sånt där. Jag är för gammal för sånt där. Så jag får köpa presenter till dem, eller ge dem stålar. Det är enklare. Så får de köpa vad de vill ha. Det blir så till de vuxna barnen i alla fall.

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det vette fan. Det är ju trevligt med julen. Kanske var det när man klätt ut sig till tomte någon gång och satt riktig skräck i småungarna. Eller när man lurar dem på följande sätt: Man engagerar en annan tomte och så gör man ett stort nummer av att man ska ut och köpa tidningen eller någonting. Och då tänker de direkt att man själv är tomten. Sen så kommer tomten och efter det kommer jag själv in i samma rum, då blir de jävligt förvånade.

Vilket är ditt värsta julminne?

– Jag har inte haft något, vad jag vet. Jag vet mina föräldrar, vi firade jul med en jävligt stor kille som var chefredaktör för black Panthers tidning. Jag var djupt imponerad, jag var väldigt ung då, när han drog i sig en 75:a whiskey och var helt oberörd på julafton. Det var väl ett minne som står ut i alla fall.

Foto: PONTUS ORRE Johan Jureskog.

Johan Jureskog, 42, kock

Hur ska du fira jul?

– Jag och min fru fick ju besked några månader sedan att vi ska bli föräldrar. Det blir mitt första barn. Jag är väldigt mycket julmänniska egentligen. Men nu tänker vi rymma till Maldiverna faktiskt. För nästa år är det vi som bestämmer, för då har vi barn, om man vill komma till oss eller inte, så vi drar i år.

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det är fortfarande när man var barn. När morfar fortfarande levde, farmor och farmar kom upp och mamma hade fixat och donat hemma i huset i Dubo. Vi gick alltid till kyrkan tidigt, även om jag inte är kyrklig var det speciellt att sjunga julsångerna. Sen gick man hem och kollade anka, öppnade paketen som alla andra. Jag tjatade jämt om julota för jag tycker att det är blade det mysigaste man kan göra. Jag är väldigt julig av mig.

Vilket är ditt värsta julminne?

– Min mammas grej är julskinkan, men några gånger så lyckades hon få den för torr och då blev det helt förstört. För jag älskar den där julmackan på kvällen med skinka och fransk senap på faluknäcke. Jag och brorsan brukade sitta med varsin sådan framför en bra film när alla gått och lagt sig. Så dålig mat, det är mitt värsta julminne.

Foto: Peter Wixtröm / AFTONBLADET / 85326 Edward Blom.

Edward Blom, 47, gastronom och kulturhistoriker

Hur ska du fira jul?

– Traditionellt som alltid, hemma i Stockholm med släkt och vänner. Men vi har julmat kvar i 20 dagar. Vi kommer att vara en dag hos mina föräldrar och en annan dag hos Gunillas mor.

Vilket är ditt bästa julminne?

– Allt är ju så härligt med julen. Det finns ju så mycket. Men det är väl känslan när man var barn. Den 23:e var det alltid stökigt och kaos men så vaknade man den 24:e och allt är så fint. Där står jultomtar och halmbockar och prydd julgran och all den prakt som kommit upp under natten som ett under. Det tycker jag var väldigt fantastiskt. Just den där förtrollningen.

Vilket är ditt värsta julminne?

En julafton var jag magsjuk. Jag kunde inte äta julbordet. Men jag kunde ändå sitta med och få presenter. Men det blev ingen mat. Jag petade lite i en torsk.

Foto: JERKER IVARSSON Martin Almgren.

Martin Almgren, 29, idolvinnare och artist

Hur ska du fira jul?

– Det blir traditionsenligt på Lindesberg med föräldrar och brorsan och hans familj.

Vilket är ditt bästa julminne?

– En gång då snöade det som det gör på Disneys julafton, jag var kanske 8-9 år. Då kände jag att det var en riktigt bra julafton. Efter det har det bara varit slask.

Vilket är ditt värsta julminne?

– Farsan körde plogbil när jag var liten, så han fick åka ut en julafton och ploga och vi fick fira utan honom.

Foto: JERKER IVARSSON Mendez.

Mendez, 42, artist

Hur ska du fira jul?

– Tyvärr kommer jag fira själv med mina föräldrar. Jag har sex barn men de kommer vara utspridda. Vissa kommer vara i Sverige, andra i Chile så det blir en konstig jul men det blir lugnt.

Vilket är ditt bästa julminne?

– När jag fick en tågbana som jag hade tjafsat om hur länge som helst. Jag var kanske åtta år. Fast jag fick inte den jag ville, jag fick en som bara gick runt i cirklar men jag var glad ändå. Annars fick jag bara strumpor.

Vilket är ditt värsta julminne?

– Jag ramlade i badkaret en gång. Det förstörde hela min jul. Jag hade fixat mat och allt, och så halkar jag i badkaret. Jag blev medvetslös och så fick jag åka in med ambulans till akuten. Middagen och allt var förstörd för alla satt ju på akuten och väntade på hur det skulle gå med mig. Men jag var ok dagen efter i alla fall.

Foto: JERKER IVARSSON Mariette Hansson.

Mariette Hansson, 34, artist

Hur ska du fira jul?

– Jag ska hem till Harplinge och mysa med familj och vänner. Äta mat och ligga framför brasan och dricka glögg, det ska bli så skönt. Jag behöver en sån familjetid.

Vilket är ditt bästa julminne?

– Mina föräldrar bor precis bredvid en äng som blev till en pulkabacke på vintern. När man var liten var det ju så mycket snö, det är inte det längre. Då åkte jag till och med snowboard i backen med min bror och så kom mamma ut med varm choklad.

Vilket är ditt värsta julminne?

– Jag är lycklig nog att ha haft ganska bra jular. Men kanske när jag märkte att min mormor börjad bli lite vimsig. Hon hade ju alltid tagit hand om mat och grejer.

Foto: Carolina Byrmo / AFTONBLADET / 85440 Samir Badran.

Samir Badran, 27, tv-profil

Hur ska du fira jul?

– Jag ska fira i Thailand med mina föräldrar och Sigrid. Min familj är redan där så ska vi besöka dem och sen ska vi dra vidare till massa drömplatser.

Vilket är ditt bästa julminne?

– Vi skulle öppna paket med min farbror och mina kusiner och då sa min pappa “säg det inte till dem men vi ska öppna fler julklappar efter att de har dragit”. Av någon anledning så hade vi fler julklappar så vi skulle bara dela ut lite med dem. Men då gick jag fram till min farbror och så viskade jag “vi ska öppna julklappar när ni har gått”. Då ser min pappa detta och våra blickar möts samtidigt som jag bara förråder honom brutalt.

Var det ett bra julminne?

Nä det kanske var mitt värsta också.

Foto: JERKER IVARSSON Sigrid Bernson.

Sigrid Bernson, 28, dansare och artist

Hur ska du fira jul?

– Den här julen är så ny för mig. Jag firar alltid uppe i fjällen, men det här året ska jag fira med Samir i Thailand, det är helt sjukt. Hans föräldrar har hus där nere så vi åker ner. Vi kände att vi ville fira tillsammans och då blir det med hans familj detta året och min nästa.

– Det blir första gången för allt. Jag har aldrig varit i Thailand och jag har aldrig firat jul med Samir så det blir väldigt spännande.

Vilket är ditt bästa julminne?

– Jag älskar julen, det är min favorithögtid. Det bästa med vår jul är att vi alltid har strumpor som vi lägger paket i. Så på morgonen samlas vi i mammas och pappas säng alla syskonen och så sitter vi och öppnar innan frukosten. Så rimmar vi på alla paketen för det måste man göra i min familj.

Vilket är ditt värsta julminne?

– Min syrra och jag skulle ta bilen upp till fjällstugan ett år och mamma och pappa var redan uppe. Hon kom från Vancouver så jag hämtade henne på flygplatsen. Först kom inte väskorna, men vi körde ändå för vi ville komma upp till stugan. Vi kommer till Strömstad men då går drivremmen av i bilen så vi hamnar på någon gård, får ringa bärgningsbil, hamnar ett timma utanför Strömstad på någon station. Vi får gå in till Strömstad, ringer mamma och pappa som från Trysil får sätta sig i bilen och hämta oss 50 mil bort och sen vända upp igen.

Foto: CAROLINA BYRMO Kikki Danielsson.

Kikki Danielsson, 65, artist

Hur ska du fira jul?

– Det blir tredje året i rad som jag firar hemma hos min dotter. Hon är gift och har barn så det är ju hennes föräldrar och hennes bror och hennes mans föräldrar och syskon och deras barn. Ibland kan vi vara en 20-25 stycken. Vi har alltid haft en stor jul för det fick jag aldrig ha när jag växte upp.

Vilket är ditt bästa julminne?

– Två dagar innan jul ett år kom jag hem från BB med min dotter. Jag var vansinnigt trött och så skrek hon hela kvällen men ändå så var det en så starkt känsla.

Vilket är ditt värsta julminne?

– Mina föräldrar var bönder så jag satt ensam hela julnatten. Innan de skulle mjölka korna så åt vi mat och delade julklappar. Sen så satt jag hemma ensam.

Foto: Peter Wixtröm / AFTONBLADET / 85326 Viktor Frisk.

Viktor Frisk, 22, tv-profil

Hur ska du fira jul?

– Jag firar med mormor och farmor utanför Eskilstuna, Stora Sundby. De kommer ju förmodligen inte leva 20 år till så man vill vara med dem några år till.

Vilket är ditt värsta julminne?

– Jag ryckte av tomteluvan på tomten när jag var liten och blev besviken för det var någon annan där bakom, pappa. Ett barn som får sin dröm raserad och förstår att tomten inte finns. En annan gång var julmaten så jävla äcklig så vi drog till McDonalds och köpte mat.

Foto: Ola Axman / IBL AB Kalle Moraeus.

Kalle Moraeus, 54, musiker

Hur ska du fira jul?

– Jag ska fira jul bland annat genom att åka skidor varje dag. Vi har massa spår i Orsa. Sen ska jag plocka fram mina skotrar och serva dem, äta lite god mat. Jag måste ha skinkan, det är min parad. I år ska jag prova att köra den på grillen.

Vilket är ditt bästa julminne?

– Jag är så gammal så jag började min skidkarriär på träskidor. Jag glömmer aldrig den julen då jag fick mina första plastskidor. Det var som att få en iPad idag för det var så high tech på den tiden. Jag var runt 12 år och fick dem från pappa. De stod uppe på vinden så jag hade redan varit där och tjuvkikat men blev lika glad ändå.

Vilket är ditt värsta julminne?

– De jularna när man vaknat till spöregn. Bor man i Dalarna så ska det vara vitt på julafton.

Foto: JERKER IVARSON Felix Sandman.

Felix Sandman, 19, artist

Hur ska du fira jul?

– Jag ska bo på hotell som min familj har bokat. Jag tror det är i Stockholm men jag vet inte riktigt. Huvudsaken är att det finns julbord i alla fall. Sen efter jul ska jag åka upp till fjällen med mina grabbar från Värmdö och åka skidor. Jag tror inte att Oscar och Omar följer med men det hade varit roligt. Omar har aldrig stått på ett par skidor.

Vilket är ditt bästa julminne?

– I Åre en gång när jag var liten och tomten kom. Han kom ner i skidbacken åkandes på en stjärtlapp. Jag har för mig att min morbror hade dragit iväg för att köpa tidningen, men det kändes verkligen inte som honom. När han kom ner så ropade vi på honom för det var man tvungen att göra för att han skulle komma. Men det var en annan familj längre bort som också ropade och det kändes som att han lika gärna hade kunnat gå till dem. Det blev så verkligt eftersom det kändes som att han lika gärna hade kunnat gå till den andra familjen.

Vilket är ditt värsta julminne?

– Jag firade jul i Indien och vi satt på en båt. Så var det böneutrop konstant hela kvällen. Vi skulle käka och ha det mysigt, men de hade ju högtalare så det hördes över hela staden och vi kunde knappt prata med varandra.

Foto: magsan / AFTONBLADET / 4560 Benjamin Ingrosso.

Benjamin Ingrosso, 20, artist

Hur ska du fira jul?

– Jag har inte bestämt om jag ska fira med min far eller med min mor. Jag brukar fira med mamma, men har firat med pappa en gång. Mamma fyller dock 50 i år och hon fyller ju år på julafton så jag borde nog fira med henne.

Vilket är ditt bästa julminne?

– När jag var sex-sju år fick jag vara tomtenisse och morfar var tomten. Det var coolt.

Vilket är ditt värsta julminne?

– När syrran fick en glassmaskin och inte jag. Jag har nog aldrig grinat så mycket som jag gjorde då. En riktigt bortskämd snorunge.

Foto: Jerker Ivarsson / AFTONBLADET / 2826 Jessica Andersson.

Jessica Andersson, 44, artist

Hur ska du fira jul?

– Vi ska fira två jular, en med min sambos familj innan jul och sen den 24:e tror jag att vi bara ska vara hemma och mysa. Förra året var vi hos hans föräldrar på julafton så det kanske blir mina föräldrar detta året.

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det var nog när vi var hemma hos min sambos föräldrar första gången och jag fick träffa hela hans familj. Vi hade inte varit tillsammans så länge så det var ganska pirrigt. Men det var en så supertrevlig helg verkligen.

Vilket är ditt värsta julminne?

– Mitt förhållande till jul har inte alltid varit helt okomplicerat. Jag har haft ganska många trasiga jular när jag var liten.

Foto: JERKER IVARSSON Liamoo.

Liam ”Liamoo” Cacatian Thomassen, 20, idolvinnare och artist

Hur ska du fira jul?

– Jag ska fira med familjen, men mamma och pappa är ju skilda så jag måste lista ut vilken del av familjen jag ska vara med. Men det brukar bli varannan och det är mammas tur i år. Vår jul är ganska vanlig. Vi brukar äta mat tillsammans, kolla Kalle Anka och sen öppnar man alla julklappar.

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det var när jag var liten och undrade varför jultomten såg så olika ut varje år. Ena gången var han kort, andra var han lång och lite bredare kanske. Det var mycket roligare när man inte fattade.

Vilket är ditt värsta julminne?

– En gång satt vi på verandan och så kom det ut en jultomte från skogen och det var ingen vacker syn. Det såg så läskigt ut och masken var inte trevlig.

Foto: Lotte Fernvall / AFTONBLADET / 3226 Jonas Gardell.

Jonas Gardell, 54, författare och komiker

Vilket är ditt bästa julminne?

– Första gången min sketch “Mormor gråter” sändes på juldagen. Det sändes precis efter programmet om kungen och drottningen så hela svenska folket såg det. Det var jätteroligt och jag var ganska ung så det var en av de första gångerna när alla hade sett mig och alla hade skrattat. Det var verkligen ett häftigt ögonblick.

Vilket är ditt värsta julminne?

– Den gången i barndomen jag lyckades pricka in en lunginflammation lagom till jul och låg och var sjuk. Vi är fyra syskon och alla var jättesjuka samtidigt.

Anitha Schulman.

Anitha Schulman, 39, mediprofil

Hur ska du fira jul?

– Jag ska vara i Gävle hos min killes familj och fira jul. Jag har tyvärr inga barn den här julen för de är med sin pappa så jag har dem precis innan jul istället. Jag är fri från ansvar den här julen och det är nytt för mig. Det blir första julen jag och min kille firar ihop och det är också en milstolpe i livet att få fira att vi är en liten härlig enhet.

Vilket är ditt bästa julminne?

– Transportsträckan till julafton framför allt när man var liten. Det var juldekorationer som hade stått på under natten, det lilla dova ljuset, dofterna som var mer kryddstarka än de brukar vara. Man fick snooza extra länge på morgonen och det var mörkt ute. Så tassade man upp och det var en brasa tänd och julmusik som spelades. Att sedan kunna ge det här till sin barn känns som en riktig gåva. Det är som att cirkeln är sluten.

Vilket är ditt värsta julminne?

– Det finns några menlösa julår mellan 25 och 30 när man är för stor för att vara barn men man har själv inte egna så julen blir bara en meningslös högtid. Under några år så sket jag fullständigt i julen och man drog utomlands istället. Man motarbetade julen aktivt men istället blev det tvärtom. Det blev skitdåligt och det enda man tänkte på var vad alla andra gjorde hemma i Sverige.

Foto: PRIVAT Olinda Castielle.

Olinda Castielle, 41, ”Paradise hotel”-deltagare

Hur ska du fira jul?

– Jag ska fira jul naken framför brasan i mitt nya hus i Spanien med Patrick och några vänner. Vi ska äta gott och hälsosamt och sjunga och dansa hela natten nakna och glada.

Vilket är ditt bästa julminne?

– Naken framför brasan, efter att ha haft sex i flera timmar och lekt med all mina nya sexleksaker, och lekt med julmaten på min nakna kropp. I en stuga djupt i skogen, omringad av en meter snö, fullmåne och vitt vinterland.

Vilket är ditt värsta julminne?

– När jag var sjuk i anorexi, och inte ville leva längre. Jag hade ätstörningar från 17-22 år och det var den mörkaste och svåraste tiden i mitt liv, men och den viktigaste och mest upplysande tiden. Jag var mycket nära att dö av svält och sjukdom. Jag valde till slut att leva och känna mig levande. Det var tack vare min sjukdom och denna tiden som jag blev den personen jag är idag. Det var så jag blev mig själv och jag är helt frisk idag och älskar mat, mitt kropp och liv.

Foto: OLA AXMAN Amanda Ooms.

Amanda Ooms, 53, skådespelare

Hur ska du fira jul?

– Denna jul är mina barn med sin far, så dagen innan julafton reser jag till Berlin för att vara med min man och hans barn. Fin mat och lite presenter. Gå till någon kyrka och höra orgelmusik. Vila och träffa vänner hoppas jag...

Vilket är ditt bästa julminne?

– Varje år när barnen öppnar sina presenter. Julen är för barnen helt enkelt. Jag gillar nyårsafton personligen.

Vilket är ditt värsta julminne?

– När jag sparkade tomten på näsan så han fick näsblod. Det var min morfar, men det visste jag inte då. Jag gillade inte att tomten frågade med mörk röst: ”Finns det några snälla barn här?”

Regina Lund.

Regina Lund, 50, skådespelerska och sångerska

Hur ska du fira jul?

– Tar en timme i taget och har ännu inte bestämt.

Vilket är ditt bästa julminne?

– Alla jular när min son har varit vid min sida. Som barn minns jag bäst första julen då mina amerikanska farbröder Ron och Joe kom och satte färg på alla konversationer och gjorde att hela hemmet gick från svartvitt till färg. Minns att jag gjorde 70 stycken paket på dagis av olika flirtkulor för att jag blev så glad och ville ge tillbaka av deras glädje och liv. Den julen lärde jag mig mer engelska än mina första skolår, jag tror jag var fyra år. Som vuxen har jag fina minnen av min farbror Gunnar Lunds fina jular med mycket god mat och intelligenta, passionerade och humoristiska diskussioner runt matbordet, även då med amerikanska farbröderna och fastrar influgna från USA, om allt från film och Kalle Anka till världspolitik.

Vilket är ditt värsta julminne?

– Alla när min son inte har varit vid min sida.

Foto: ADAM IHSE / TT / TT NYHETSBYRÅN Glenn Hysén.

Glenn Hysén, 58, tv-kommentator/fd fotbollsproffs

Hur ska du fira jul?

– Jag ska fira jul med mina barn och barnbarn.

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det är när jag fick ett cowboyfort i julklapp, fan vad glad jag blev. Jag var väl åtta-nio år.

Vilket är ditt värsta julminne?

– Värsta julminne var när jag var tomte hos en granne för många år sedan, jag glömde föreställa rösten. En av ungarna skrek ut: ”Va fan, det är ju Glenn!”.

Foto: AB. Rolf Lassgård.

Rolf Lassgård, 62, skådespelare

Hur ska du fira jul?

– Hemma med familjen i Gävle. Det är bara gott att samlas allihop.

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det var väl när ungarna började komma i mellanläget att tro eller inte tro på tomten. Då fick vi tag i en tomte som ingen visste vem det var. Det var en läcker upplevelse. Deras tveksamhet kommer jag aldrig att glömma.

Vilket är ditt värsta julminne?

– Jag var på uppesittarkväll någon gång. Det lät ju så bra med att taxi skulle köra mig hem och så. Men då kommer man hem två dagen innan julafton och så somnar man halv fem. Att bli människa då liksom. Nej, man ska vara uppe tidigt på julafton.

Foto: MAGNUS SANDBERG Ann-Louise Hanson.

Ann-Louise Hanson, 73, artist

Hur ska du fira jul?

– Jag ska fira jul hos Josefine, som är vår yngsta tjej, och hennes barn.

Vilket är ditt bästa julminne?

– Alla jular är bra för min del.

Vilket är ditt värsta julminne?

– Vi firade jul på Kanarieöarna ett år och där hade de en tomte. Alla barnen fick gå fram och ta en julklapp och så kom våra barn med klapparna i handen, så sa de ”mamma, tomten luktar sprit”.

Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN Sven-Bertil Taube.

Sven-Bertil Taube, 83, artist

Hur ska du fira jul?

– Det blir i stillsamhet här hemma i London. Jag har min son Felix hemma, han har ledigt från Cambridge under julen. Det blir trevligt. Ingen av oss är någon väldig julfirare. Vi har köpt en julgran som vi ska sätta upp.

Vilket är ditt värsta julminne?

– När jag var liten hittade jag en tomtemask i en skrubb. Jag satte ett litet blyertskryss på näsan. Sen när tomten kom, pappa då, såg jag, när han skulle ge mig en kram, krysset på näsan och förstod. Jag var väl sex år, men då ska man ju avslöja tomten. Det var helt i sin ordning. Haha.

Foto: JERKER IVARSSON Erik Haag och Lotta Lundgren.

Lotta Lundgren, 46, programledare

Vilket är ditt bästa julminne?

– När jag var tonåring jobbade jag i stort sett alltid på julafton. Jag jobbade extra i en mataffär och det var nästan alltid extrapersonalen som fick frågan om vi kunde jobba på jul. Och jag tyckte det var så himla kul. Det var färre människor än vanligt som kom och handlade, man hade tomteluva på sig och jag tycker att det överhuvudtaget är en otroligt hjärtevärmande upplevelse att röra sig på stan bland människor på jul. Är det någon dag på året som folk är ovanligt mjuka mot varandra så är det då. På det sättet är julafton så speciell. Det minnet är jättestarkt för mig.

Vilket är ditt värsta julminne?

– När jag var liten firade vi jul med en äldre släkting som tog sig några snapsar för mycket på julafton och jag kommer ihåg att det var väldigt obehagligt för oss barn. Jag tror inte att de vuxna tänkte på det eller ens fattade att vi barn märkte det, men det gjorde vi. Alla får ju fira jul som de vill, men jag tycker att man kan tänka på det, att barn tycker inte att det är kul med berusade vuxna. Och speciellt inte på jul.

Foto: JERKER IVARSSON Erik Haag och Lotta Lundgren.

Erik Haag, 50, programledare

Vilket är ditt bästa julminne?

– Jag tycker att det blev väldigt bra när jag slutade åka runt så jäkla mycket på julen. Det är jag väldigt nöjd med. Jag har fortfarande en sån grej att jag kan försöka få ihop allihop på julen, men samtidigt tänker jag att det är skönt för dem om de inte behöver åka så jäkla mycket på julen. Och skönt för mig om jag slipper åka på julen. När jag började tänka att jag behöver inte träffa alla som är viktiga för mig just på julen då blev mina jular lite lugnare.

Vilket är ditt värsta julminne?

– Jag hade en period när jag var liten när jag blev mycket ledsen och sur när jag inte fick det jag trodde jag skulle få på julafton. Det tycker jag är pinsamt att tänka tillbaka på nu.