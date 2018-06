Nya bilderna på Johnny Depp oroar fansen

Johnny Depp + FÖLJ

1 av 3 | Foto: INSTAGRAM Depp med rysk beundrarinna.

NÖJE 3 juni 2018 07:42

Nya bilder på Johnny Depp har fått många att spekulera kring hans välmående.

Skådespelaren dök nyligen upp med en tunnare look till en fan-träff.

”Jäklar, är det där Johnny Depp?”, är bara en av tusentals kommentarer i sociala medier.

Skådespelaren Johnny Depps fans är oroliga.

Under helgen har bilder på den 54-årige stjärnan dykt upp i sociala medier där han ser avmagrad ut.

”Min hjälte ser sjuk ut”. ”Jäklar, är det där Johnny Depp?”, är bara några av kommentarerna på Facebook.

Bilderna togs i Ryssland

Bilderna som bekymrar fansen är tagna i Ryssland under hans pågående turné med supergruppen Hollywood Vampires. Det var under en meet and greet på Four Seasons hotel i S:t Petersburg tidigare i veckan som beundrare glatt poserade med skådespelaren.

Huruvida nya looken har att göra med Johnny Depps arbete är oklart. Men enligt fimsajten Imdb har han precis avslutat inspelningen av ”City of lights” som handlar om morden på Tupac Shakur och Notorious BIG.

Depp har under de två senaste åren skapat svarta rubriker med en smutsig skilsmässa från Amber Heard, där hon anklagade honom för misshandel, samt en ekonomisk tvist med tidigare managers.

Amerikansk media har sökt skådisens representanter för en kommentar.

