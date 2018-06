Samir Badran + FÖLJ

Samir och Viktor släpper ny musikvideo: ”Starkaste vi någonsin gjort”

NÖJE 14 juni 2018 06:31

Samir och Viktor släppte egna VM-låten ”Put your hands up för Sverige” i början av juni.

I dag kommer musikvideon – som lyfter ett starkt budskap.

– Vi vill visa att det här är ett Sverige för alla, säger Viktor Frisk till Nöjesbladet.

Samir Badran och Viktor Frisk kuppade mot Gyllene Tider – som står för den officiella svenska VM-låten ”Bäst när det gäller” – och släppte en egen VM-låt i början av juni.

Duon premiärspelade låten, ”Put your hands up för Sverige”, under finalen av ”Let’s dance”. Sedan dess har positiva reaktioner strömmat in och den har även tagit sig in på topp 10 på Spotifys svenska topplista.

– Det är faktiskt första gången vi inte fått någon negativ kommentar alls, säger Samir.

Men låten, som är ett samarbete med Youtubern och dj:n Anis Don Demina, är inte bara tänkt som en pepplåt inför fotbollsyran i sommar. Den kommer även med ett genomtänkt budskap. Och i dag släpper Samir och Viktor musikvideon till låten, som spelades in i stockholmsförorten Fittja och är tänkt att hylla Sverige och påminna att alla är välkomna i vårt land.

– Man blir rörd av den. Jag fick gåshud själv, säger Viktor om musikvideon.

– Jag tycker det är bra att visa att det inte bara är skit, som media skriver om förorterna, utan att det faktiskt finns så mycket kärlek. Vi fick så mycket kärlek. Alla grannar kom ner, varenda person kom ner. Med tanke på vad media skriver så trodde man inte att det var sådär. Det var väldigt välkomnande stämning när farmor och mormor kom ner, liksom, säger Samir.

Viktor flikar in:

– Vi vill visa att det här är ett Sverige för alla, framförallt för barnen, säger Viktor.

Foto: Peter Wixtröm Samir och Viktor.

Har ni själva upplevt utanförskap, eller att Sverige inte är till för alla?

– Jag har det, när jag var liten. Det var ganska rasistiskt i vissa områden där jag bodde. Det var särskilt en kille som mobbade mig i flera år. Han gick i Sverigetröjor och hailade på skolan och spottade mot mitt håll när jag kom, säger Samir och fortsätter:

– Det var grov mobbning. I dag är jag och den här killen vänner. Vi ska träffas snart. Han skäms i dag för hur han var när han var yngre.

– Jag kanske inte har känt på samma sätt som Samir, men utanförskap har man ju känt. Att man varit annorlunda och så, säger Viktor och börja sjunga lite på låten:

– Låten går ju ”Vi ska måla himlen blå, sjunga högt så de förstår, så alla unga hjärtan slår för en framtid som är vår.” Det är ett starkt budskap.

Hur känns det att släppa videon?

– Jag är så taggad på att lägga upp den här videon. Jag är glad i hela kroppen! Jag känner att det här är den starkaste videon vi har gjort någonsin. Det är ett tydligt och bra budskap, det vi vill få fram med låten får vi fram. Det här är inte bara en partyvideo där vi dricker öl och kör beer pong, utan det här är på riktigt, säger Viktor.

