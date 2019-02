Outkast + FÖLJ

Raseriet mot stjärnans klädval: ”Så besvikna”

Djurrättsorganisationen vädjar – och fansen rasar

Big Boi uppträdde på Super Bowl i en pälsjacka.

Nu rasar fansen samtidigt som djurrättsorganisationen PETA sänder ut en vädjan till artisten.

”Djuren behöver dig på sitt lag”, skriver organisationen i ett brev till rapparen.

Rapparen Big Boi, som utgör ena halvan av supergruppen Outkast, har fått motta starka reaktioner efter sitt uppträdande under Super Bowls halvtidsshow.

Anledningen till att fansen nu rasar mot rapparen är hans val av scenkläder: en stor, fluffig rävpäls.

Och de är inte nådiga med kritiken.

”Kan NFL bli mer världsfrånvända? Ännu en överbetald rövhatt som använder skinnet från torterade djur!”, lyder en av kommentarerna på Twitter.

”En pälsjacka är INTE mode. Det är fruktansvärt”, skriver en annan.

En Twitter-användare menar att stjärnan är en skam för sin hemstad Atlanta.

”Han borde ha tillbringat tid på ett slakthus för att se hur djuren faktiskt lever”, skriver hen.

Skickar fuskpäls till stjärnan

Nu har även djurrättsorganisationen PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) vänt sig till artisten med en vädjan, rapporterar TMZ.

”Vi blev så besvikna när du äntrade scenen på Super Bowl i en pälsjacka. Du har många, många fans här på PETA och runt om i hela landet som älskar din musik, och vi blev så glada när du skulle uppträda. Kan vi snälla övertyga dig om det där var ditt sista uppträdande i en päls?”, skriver organisationen i ett brev riktat till rapparen.



1 av 2 | Foto: Mark Humphrey / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix Big Boi från Outkast uppträder på Super Bowl.

De erbjuder sig även att ta hand om pälsen och skänka den vidare till hemlösa eller flyktingar i behov av varma kläder. Samtidigt meddelar de att en fuskpäls är på väg till Big Boi med posten.

”Djuren behöver dig på sitt lag, så vad säger du?”, avslutar de brevet.

TMZ har varit i kontakt med PETA som uppskattar att det har krävts drygt 25 rävar för att göra Big Bois jacka, men artisten själv har ännu inte bekräftat att den faktiskt är äkta.

Skapade kontrovers under Sverigebesök

Det är inte första gången Outkast-stjärnan skapar kontrovers. Senast gruppen spelade i Sverige var på festivalen Way Out West 2014.

Då slutade spelningen med att publiken lämnade i protest efter att gruppen hade visat pornografiskt innehåll på storbildsskärmarna på scenen.

