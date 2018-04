Tv-profilens tunga cancerbesked – efter fängelsetiden

19 april 2018

Hon släpptes nyligen från fängelset.

Nu kommer ett tungt bakslag för ”Dance mom”-profilen.

Abby Lee Miller har diagnostiserats med cancer – dagar efter en akut ryggoperation.

Abby Lee Miller, 51, känd som den stränga danslärarinnan i realityserien ”Dance mom”, har blivit dömd att skaka galler i 366 dagar för konkursbedrägeri.

Hon slapp fängelset i slutet av mars. Dansmamman beviljades att avtjäna resten av straffet på ett halvvägshus. Helt fri blir hon den 25 maj.

Men nu drabbas Abby Lee Miller av ett tungt bakslag. Profilen har fått burkitt lymfom, en sällsynt typ av cancer som riskerar att sprida sig snabbt i det lymfatiska systemet.

Beskedet kom bara dagar efter att Abby Lee Miller genomgått en akut operation i ryggen.

Läkarna trodde från början att tv-profilens smärtor i rygg och nacke samt svagheten i ena armen berodde på en infektion i ryggraden. Smärtorna och funktionsnedsättningen visade sig dock bero på cancer.



1 av 2 | Foto: Richard Shotwell / AP Abby Lee Miller.

”Det var inte en infektion, det var en typ av Non-Hodgkings lymfom (en sorts cancer som utvecklas i lymfsystemet, reds. anm). Vi involverar en onkolog och vi måste nu komma fram till vad nästa steg är när det gäller kemoterapi, strålning eller mer ryggradskirurgi”, säger Millers läkare Hooman Melamed i ett uttalande till People på onsdagsnatten.

”Det finns en risk att det kan sprida sig till vilken del av kroppen som helst”, förklarar Melamed vidare.

Läkaren tillägger att diagnosen i nuläget är preliminär i väntan på vidare utredning.

Abigale ”Abby” Lee Miller är en amerikansk koreograf och dansinstruktör. Hon grundade Abby Lee Dance Company och medverkade i realityserien ”Dance mom” under sju säsonger. Där drillade hon unga flickor att bli dansare. Hon har dessutom synts i ”Dancing with the stars”, motsvarande ”Let’s dance”, som gästdomare.

