Oddsen: Hen kan ta över Allsång på Skansen

”...det är inte jag”

Sanna Nielsen gör sin sista sommar på Allsångscenen.

Nu ska hon ersättas efter sju år som programledare, men av vem?

Här listar vi de favorittippade namnen.

En vecka innan årets premiär av Allsång på Skansen avslöjade Sanna Nielsen, 37, att det blir hennes sista.

– Jag säger ju hej då till något som jag har älskat att göra, men det känns ändå bra att ha bestämt sig. Samtidigt trivs jag ju så bra på den där scenen. Jag vet att jag än en gång kommer att ha världens roligaste sommar och att jag kommer att stå där efter det sista programmet och tänka: ”Vad har jag gjort?”, sa hon då till TT.

I sju år har Sanna Nielsen programlett Allsången. Dessförinnan var det Petra Marklund, som var den första kvinnan sedan 1935 att leda programmet.

Nu spekuleras det friskt i vem som ska ta över stafettpinnen.

Enligt Unibet finns det tre lågoddsare till övertagare:

Danny Saucedo, Marie Serneholt och Oscar Zia.

Alla tre står 7,5 gånger insatsen.

– Det finns många kandidater som skulle kunna ta sig an detta prestigefyllda uppdrag, och just nu har vi ingen given favorit. Men av dessa tre ligger kanske Zia närmast till hands för SVT, efter att nyligen ha lett Melodifestivalen med bravur, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

När Aftonbladet når Oscar Zia är han förtegen.

– Jag har inget att säga om det. Ingen kommentar, säger artisten.

Några andra favorittippade ersättare, enligt Unibets lista, är Anis Don Demina, Benjamin Ingrosso, David Lindgren, Jill Johnson och Lena Philipsson.

När Sanna Nielsen meddelade att hon lämnar Allsångscenen bakom sig fick Aftonbladets läsare rösta om vem de vill ska ta över programmet.

Flest hejarop fick Sarah Dawn Finer med 18 procent av rösterna, tätt följt av David Lindgren med 10 procent och Anders Bagge och Oscar Zia på delad tredje plats med 9 procent vardera.

helskärm Sarah Dawn Finer är favorit bland Aftonbladets läsare.

Sarah Dawn Finer är smickrad av de många rösterna.

– Jag har fått frågan ett par gånger för ett antal år sen. Det kändes inte rätt just då, och jag ångrar inte det. Allt har sin tid. Så, tack Aftonbladets läsare, men det är inte jag som sätter på mig Sannas klackar nästa år. Skulle inte ens bli lång nog även om jag försökte, skriver hon i ett meddelande.

Hon passar också på att hylla sin artistkollega för de gångna åren som Allsångsledare.

– Sanna Nielsen har varit en extraordinär programledare och underhållande under sina 7 år. Med bravur, talang och ödmjukhet har hon tagit sig an varenda utmaning och varenda artist, skriver hon.

Aftonbladet har sökt Marie Serneholt och Danny Saucedo.

Fakta Allsångsvärdar genom åren 1935 - 1950: Sven Lilja 1956 - 1966: Egon Kjerman 1974 - 1993: Bosse Larsson 1994 - 2003: Lasse Berghagen 2004 - 2010: Anders Lundin 2011 - 2013: Måns Zelmerlöw 2014 - 2015: Petra Marklund 2016 - 2022: Sanna Nielsen Läs mer