Skådespelaren Bob LuPone är död

Bror till Patti LuPone

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Robert ”Bob” LuPone.

Skådespelaren och Broadwaystjärnan Bob LuPone är död.

Han blev 76 år gammal.

”Han hade ett stort hjärta. Vi kommer att sakna honom djupt, för alltid”, skriver The MCC Theater i ett uttalande.

Efter en tre år lång kamp mot bukspottskörtelcancer är Robert ”Bob” LuPone död, skriver TMZ.

”The Sopranos”-fans känner mest igen honom som Dr Bruce Cusamano, familjeläkare och granne till Tony Sirico. Men Bob LuPone har även spelat i ”Law and order”, ”Sex and the city” och ”The affair”.

För sin roll i filmen ”All my children” från 1970 blev han nominerad till en Emmy.

”Han var orädd och hade en stor nyfikenhet, humor, en gränslös passion för förbindelser och ett stort hjärta”, skriver den fristående teatern The MCC Theater i New York, som LuPone själv grundade.

Lämnade efter sig en son

På sociala medier hyllas nu skådespelaren av såväl kollegor som fans.

”En fantastisk man och konstnärlig kraft. Vila i frid och styrka. Tack för allt du har givit oss”, skriver Broadwaystjärnan Donna Murphy på Twitter.

”Jag såg dig för bara ett par veckor sedan i ett avsnitt av Sex and the city och nu är du borta”, skriver ett fan på samma plattform.

Skådespelaren var bror till Patti LuPone, 73, som även hon har haft en lång karriär inom film, tv och teater.

Bob LuPone blev 76 år gammal och lämnade efter sig frun Virgina och sonen Orlando.