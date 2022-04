Mejla Markus Larsson

Hobbyn gör Rod Stewart till bästa rockstjärnan

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Rod Stewart spanar ut över sin egenbyggda modellstad Grand Street and Three Rivers City.

Det är inte en nyhet.

Men det finns ingen som Rod Stewart.

Med tanke på sin hobby hade han kunnat döpa om sin största hit till ”Railing”.

”Åh, Mr Stewart, förmodar jag?”

Man kan se framför sig hur en bekymrad rynka bildas i pannan på receptionisten innan hen knappar färdigt och tittar upp med ett reklamvitt leende:

”Du har två rum till på söndag?”

Yes, dear.

I 26 år bokade Rod Stewart ofta två hotellrum i varje stad på sina turnéer.

I det ena bodde och sov han. Det andra möblerade han om och fyllde med penslar, filar, färgburkar, tänger, lim, allsköns byggmaterial och inte minst – fläktar.

Det var av yttersta vikt att rummet hade rätt temperatur och vädrades ut ordentligt när Stewart satt och byggde en av sina skyskrapor. Limångor är inget bra för rösten.

Ibland krävde även Rod The Mod att logen skulle vara utrustad med ett stort bord så att han kunde fila på sina tåg innan konserterna.

För honom är hans modelljärnväg lika viktig som musiken. Det har tagit honom 13 studioalbum och 19 turnéer att bygga färdigt sin jättelika miniatyrstad sedan början av 90-talet.

Har till och med installerat fågelsång i stadens parker

Han har döpt ministaden till Grand Street and Three Rivers City. Bygget är trettiosju meter långt och sju meter brett och inspirerat av New York och Chicago på 40-talet. Det stod länge på tredje våningen i Rod Stewarts hem i Los Angeles, men 2020 monterades klenoden ner och skeppades över till hans herrgård i Essex.

Storleken har ingen betydelse.

Det är detaljrikedomen som fått entusiasterna att kalla leksaken för ett mästerverk. Om Stewart hade lagt ner lika mycket tid och kärlek på sin musik hade det kanske gått att lyssna på något som han släppt sedan 1976 utan att rynka på näsan, men det är en annan diskussion.

Stewart har till och med installerat fågelsång i stadens parker.

För några år sedan ifrågasatte en programledare på en av BBC:s radiokanaler om Rod verkligen har gjort allt själv. Det dröjde inte länge innan den älskvärda fasanen ringde upp och försäkrade honom att han minsann hade gjort över 90 procent av modellen. Elektriciteten hade däremot någon annan fått dra.

Sedan rullade Rod ut en lång utläggning om hur han fick till den rätta färgen på skitiga gatstenar.

helskärm Rod Stewarts ministad är 37 meter lång och 7 meter bred. 2020 fraktades den från USA till Storbritannien.

Rod Stewart är inte ensam om sin hobby. Han har många vänner som lägger ner stor tid och lika stora pengar på sina modelljärnvägar:

Phil Collins, Eric Clapton, Elton John, Neil Young och Pete Waterman från låtskrivartrion Stock Aitken Waterman – skyldiga till de största 80-talshitsen för bland andra Kylie Minogue och Rick Astley – är lika fanatiska fans av räls.

Countrylegenden Merle Haggard hade också en rejäl modelljärnväg i sitt hem. Folk som övernattade hos honom fick se och höra hur nattåget avgick i deras gästrum vid obehagliga tider på dygnet.

Dessutom bekräftar loken artisternas gudskomplex

Att rockens seniorer ägnar sig åt dyra leksaker är inget konstigt. Det krävs pengar, tid och utrymme för att ha råd och plats med hobbyn. Dessutom bekräftar loken artisternas gudskomplex.

Som Neil Young berättade i en podcast med musikproducenten Rick Rubin:

”Det gör att jag kan lägga räls och flytta berg.”

Det finns olika sätt att åldras som rockartist. Där Marilyn Manson anklagas av sin före detta flickvän Evan Rachel Wood för att ha misshandlat henne med en nazistpiska, hennes mamma är judinna, så bygger Rod Stewart en modelljärnväg.

Låt oss konstatera att Stewart vann över monstren.

Rods relation med modelljärnvägen har dessutom varat längre än hans tre senaste äktenskap.

