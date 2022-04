Mejla Magnus Sundholm

Kriget mellan Depp och Heard har inga vinnare

Avslöjande sms och bandinspelningar vapen i nya rättegången

helskärm Johnny Depp och Amber Heard möts återigen i rätten. Arkivbild.

HOLLYWOOD. Det är med Johnny Depps förtalsmål mot Amber Heard som det är med Rysslands krig mot Ukraina.

Det finns inga vinnare.

Just nu utkämpar de båda skådisarna en strid med brända jordens taktik.

Alltihop är bara sorgligt att följa. Innan Amber Heard, 35, och Johnny Depp, 58, bestämde sig sig för att slåss till sista blodsdroppen hade de båda blomstrande karriärer.

Depp var genom filmserien ”Pirates of the Carribean” en av världens mest omtyckta skådisar. Heard klättrade på Hollywoods stege efter uppmärksammade insatser i ”Aquaman”, ”The Danish girl” och ”Magic Mike XXL”.

Rättegångarna först i London och nu i USA är på väg att ödelägga den sista goodwillen de hade kvar.

I den första förlorade Depp mot The Sun när han stämde medieföretaget för att ha omnämnt honom som hustrumisshandlare. Heard var The Suns huvudvittne.

Sa att skådespelaren hög på droger våldtog sin fru

I USA har Depp stämt sin kollega som han var gift med 2015 till 2016. Han hävdar att hon i Washington Post 2018 pekade ut honom när hon utan att nämna Depp vid namn skrev en debattartikel om att bli utsatt för hustrumisshandel.

Han kräver henne på en halv miljard kronor i skadestånd. Heard har svarat med en motstämning där hon anklagar honom för att försöka tysta henne och ödelägga hennes karriär. Hon vill ha en miljard kronor av honom.

Redan i öppningsanförandet förra tisdagen fick Depps image en smäll i solar plexus när Heards advokat Elaine Bredehoft sa att skådespelaren hög på droger våldtog sin fru med en spritflaska.

Dag två gjordes om möjligt den tidigare Disney- stjärnan än mindre marknadsföringsbar när en av Depps bästa kompisar, Isaac Baruch, tvingades bekräfta nedsättande sms som Depp skickat om Heard. Ett av dem handlade om att hennes kropp skulle ruttna i bagageluckan på en Honda Civic.

Ibland blir jag så jävla arg att jag bara tappar det

Depp väntas under de kommande fem veckorna svara med bandinspelningar som pekar ut henne för misshandel.

”Jag kan inte lova att jag inte blir fysisk igen. Ibland blir jag så jävla arg att jag bara tappar det”, säger Heard på en av inspelningarna.

”Berätta för världen att Johnny Depp, en man, också är offer för misshandel i hemmet … då lär du få se hur många som kommer att tro dig eller stå på din sida”, säger hon på en annan.

Förutom de ödelagda karriärerna har de juridiska striderna hittills kostat Depp och Heard runt 200 miljoner kronor.

Det är långt ifrån färdigt än.

Det finns inga vinnare i krig.

Veckans:

Analys: Medievanorna för den så kallade generationen Z bådar inte gott för biograferna. En undersökning visar att tonåringar och de i tidiga 20-årsåldern ägnar hälften av den vakna tiden åt tiktok, instagram-videor,

youtube och Netflix. Ändras inte vanorna finns det ingen tid för bio.

Satsning: George Harrison gick bort för mer än 20 år sedan. Men Beatlesmedlemmens dödsbo lever vidare. Nu startar det marijuanaföretaget All things must grass. Namnet är hämtat från Harrisons solodebut, ”All things must pass”.

Grattis: Pamela Anderson hyllas för Broadwaydebuten i ”Chicago”. Hennes sång- och dansinsats som Roxie Hart i musikalen ledde till stående ovationer från publiken och beröm i New York Post. ”Hon rör sig självsäkert och sjunger inte falskt”, skrev tidningen.

Metoo: Frank Langella, bland känd från ”Frost/Nixon” och tv-serien ”The americans”, har mitt under inspelningen petats från kommande tv-serien ”The fall of the house of usher”. Orsak: Den 84-årige veteranen har enligt en utredning som Netflix beordrat gjort sig skyldig till sexuella trakasserier.

Ställningstagande: Sean Penn säger att han kan tänka sig att återvända till Ukraina för att delta i striderna mot Ryssland. Den Oscarsbelönade skådespelaren filmade en dokumentär i landet när Ryssland invaderade.

Lagförslag: Anställda på storföretag i Los Angeles kan få fyradagarsvecka. Ett lagförslag har tagits fram som tvingar företag med fler än 500 anställda att inte låta dem behöva jobba mer än 32 timmar i veckan. Går någon över den gränsen utgår övertid.

