Renaida Braun har förlovat sig med Tim Lindholm

Melodifestivalen-stjärnan: ”Det är så sjukt”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Renaida Braun visar stolt upp förlovningsringen som pryds av en tanzanitsten.

Melodifestivalen-stjärnan Renaida Braun har förlovat sig med kärleken Tim Lindholm.

För Aftonbladet berättar hon om den stora lyckan – och chocken.

– Jag skrek rakt ut och började tokgråta.

Tidigare ”Idol”-deltagaren och Melodifestivalen-stjärnan Renaida Braun, 25, har förlovat sig med kärleken Tim Lindholm, något hon skriver om i ett inlägg på Instagram där hon också visar upp ringen.

När Aftonbladet når artisten berättar hon lyriskt om den stora lyckan.

– Det är så sjukt och jag är så otroligt glad och fattar ingenting. Allt känns så jävla rätt och magiskt och jag svävar på moln. Jag har haft världens bästa sommar, och så toppas den av det här.

Frieriet ägde rum samma dag som hon fyllde 25 år.

– Jag var på väg hem från Way Out West, men tåget strulade så in i helsike och jag undrade om jag skulle behöva sitta fast där på min födelsedag och dö av värmeslag. När jag väl kom fram till Stockholm hämtade mamma mig, men sa knappt någonting. Jag trodde hon hade planerat något gulligt firande, men plötsligt blev jag avsläppt mitt i ingenstans och då ser jag min kille komma springandes.

helskärm Renaida Braun och Tim Lindholm.

”Jag är så kär”

Renaida Braun fnittrar uppspelt och har stundtals svårt att hitta orden.

– Tim sa att vi skulle gå iväg en bit och han satte på mig en ögonbindel. När jag tog av mig den stod vi vid ett tält med massa ljus och frukter. Inne i tältet var det vit sand som skulle representera Zanzibar där vi har varit och Tanzania som jag kommer ifrån. Sedan började han prata och han sa rätt djupa saker…

– Efter ett tag förde han sin hand mot bakfickan och jag såg att han tog fram en liten ask. Då skrek jag rakt ut och började tokgråta. Jag vrålade ”ja, ja, ja – självklart!”.

Ringen som pryds av en blå sten är extra speciell för Reniada Braun.

– Det är en tanzanit som är från Tanzania. Det känns jättefint. Jag är Sveriges lyckligaste och stoltaste tjej nu. Vi har varit tillsammans i fem år och vi gick till och med i samma högstadieklass. Då var vi bara bästisar – och nu ska vi gifta oss! Jag är så kär.

Opererades för cancer

De senaste åren har varit lite av en kamp för Renaida Braun som hösten 2019 drabbades av cancer i halsen. Läkarna avlägsnade snabbt den elakartade tumören och då förklarade Renaida Braun att hon trodde att hon skulle dö och att tillvaron hade raserats. Men operationen gick väl och idag mår hon bra.

– Jag går på regelbundna kontroller och hittills har allt sett bra ut. Men det är klart att det har satt sina spår och man vet aldrig vad som händer eftersom det kom så plötsligt. Men jag tror jag har blivit ännu bättre på att leva.