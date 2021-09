Agnetha Fältskog om Abba-comebacken: ”Kanske sista vi gör”

Berättar i ny intervju hur hon tvekade över showen med Abba-tarer

Det var inte svårt att övertala Agnetha Fältskog att sjunga in de nya Abba-låtarna.

Men i en intervju med ”Svensktoppens” Carolina Norén berättar hon om tveksamheten över den kommande showen med avatarer.

– Det var härligt att göra det till slut, för det var så annorlunda och också lite så där stämnings... man kände på nåt sätt att ja, det kanske är det sista vi gör, säger hon.

Trots Abbas comeback ska fansen inte räkna med att Agnetha Fältskog, 71, kommer dyka upp mer i offentligheten, det gjorde hon klart i en sällsynt intervju i Sveriges radios ”Svensktoppen” med anledning av att bandet toppar listan med ”Don’t shut me down” och samtidigt ligger på fjärdeplatsen med ”I still have faith in you”.

– Jag har aldrig dragit mig tillbaka på det sättet, men jag är restriktiv och jag känner att det står så mycket och har stått så mycket om oss och vi har ställt upp... eller, vi har gjort väldigt mycket intervjuer och så. Det är risk att man pratar sönder det på nåt sätt och man vill ha en liten bit för sig själv också i det privata, säger Fältskog i intervjun.

helskärm Agnetha Fältskog.

Lite småkrämpor

Sedan supergruppen tog en paus 1982 har Fältskog släppt fem soloalbum, det senaste 2013, men de nya Abba-låtarna har inte gjort henne sugen på nytt solomaterial.

– Inte för tillfället, nej. Och jag känner att jag har gjort väldigt mycket nu, så det kan jag inte lova. Men vi får glädjas åt det som är nu och det som väntar, säger Agnetha Fältskog.

Hon vill inte heller utlova att Abba-medlemmarna kommer ses eller synas tillsammans alla fyra igen.

– Det vågar jag inte riktigt säga, för vi är lite äldre nu och vi har lite småkrämpor, men vi kämpar på. Jag vågar inte riktigt säga för det är lite ovisst. Nu känner vi att nu är vi så glada för att vi har fått ihop det här och sen får vi hoppas att allting blir bra också i London när premiären är där.

helskärm Abba på 70-talet.

Svårt att ta in fansens reaktioner

För nästa maj är det premiär för den nya showen ”Abba voyage” där så kallade Abba-tarer ska framföra Abbas låtar. Som en del i marknadsföringen för den nya showen släppte supergruppen två nya låtar vid fanevenemang på flera ställen runt om i världen för två veckor sedan, och i november väntar ett helt nytt Abba-album.

Agnetha Fältskog beskriver känslorna över att återigen toppa listorna som ”jätteskönt och varmt i kroppen” och berättar om hur hon följde fansens mottagande av de nya låtarna på distans.

– Det var faktiskt enormt och jag har kikat lite grann på våra fans som lyssnar på låtarna. De gråter ju, det är helt enormt vilken... vad ska man säga... sträckning det har i länder runt om. Det är nästan svårt att ta in, faktiskt.

helskärm Abba släpper albumet Voyage den 5 november.

I intervjun, med ”Svensktoppens” Carolina Norén, berättar Agnetha Fältskog att hon inte var svårövertalad till att spela in den nya musiken.

– Nej, nej, det tror jag inte vi var nån faktiskt. Inte i det här. Avatarprojektet var jag väl lite så där fundersam på. Det skulle vara rätt mycket jobb på scenen och jag är inte alls nån scenpersonlighet tycker jag på det sättet. Men däremot kan jag nog förmedla rätt mycket känslor i låtarna.

På Carolina Noréns fråga om hur hon reagerade när hon först fick höra talas om avatarprojektet skrattar Agnetha Fältskog.

– VI visste nog inte nån vad som väntade. Men vi har jobbat rätt mycket med det, så man växte in i det där till slut och vi står ju där och gör de här låtarna, säger hon.

Kanske sista Abba gör

Inspelningarna där Fältskog tillsammans Med Björn Ulvaeus, 76, Benny Andersson, 74, och Anni-Frid Lyngstad, 75, framför gruppens största hits framför mängder med kameror som fångat deras kroppsspråk och rörelser på scenen genomfördes i februari förra året, precis före coronapandemin slog till. Under showen kommer publiken få se avatarer av Abba-medlemmarna på scenen, som baseras på de inspelningarna.

– Jag kan inte riktigt förklara det. Det är svårt. Det är väldigt mycket teknik och väldigt mycket ljus, säger Agnetha Fältskog i ”Svensktoppen”.

– Men det var härligt att göra det till slut, för det var så annorlunda och också lite så där stämnings... man kände på nåt sätt att ja, det kanske är det sista vi gör, och samma med den här plattan faktiskt, säger hon.

