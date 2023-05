Nio Tonychanser för Max Martins musikal

Gick upp på Broadway förra året

Av: TT

Publicerad: I går 19.18 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

Den Max Martin-producerade musikalen ”& Juliet” hade premiär 2019.

Nu nomineras den till nio Tony, bland annat för bästa musikal, koreografi och manus.

Vad skulle hänt om Julia inte dör i ”Romeo och Julia”? Det är premissen i Max Martin-producerade musikalen ”& Juliet” som nu nominerats till nio Tony, bland annat för bästa musikal, koreografi och manus, skriver Dagens Nyheter.

Musikalen innehåller flera av den svenska låtskrivarens framgångar, däribland Backstreet Boys ”Larger than life” och Britney Spears ”l’m not a girl, not yet a woman”.

”& Juliet” hade premiär i London 2019. Förra året gick den upp på Broadway i New York.