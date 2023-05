Tove Los succé – alla vinnare på Grammisgalan 2023

Tove Lo tog hem storpriserna

Publicerad: I dag 20.25 Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

Musiksveriges tyngsta priser har delats ut.

Här är alla vinnare på Grammisgalan 2023.

Tove Lo, Veronica Maggio, Victor Leksell och Ant Wan.

De hade alla chans att kamma hem priser på årets Grammisgala som i år hölls på Annexet i Stockholm.

Tove Lo vann storpriserna årets artist och årets album. Artisten hoppade upp och ner av glädje efter beskedet.

– Nej, gud vad glad jag blir. Gud vad jag önskar att jag var där nu, shit var roligt. Tack så hemskt mycket, jag är så glad, säger hon under galan, via videolänk från Mexiko.

Här är samtliga vinnare i alla kategorier.

helskärm Tove Lo vann pris på Grammisgalan 2023 för årets artist och årets album.

De vann pris på årets Grammisgala:

(Vinnare i fetad stil)

Årets album:

Cleo: ”Missaoui”

Ghost: ”Impera”

Jonathan Johansson: ”Om vi får leva”

Tove Lo: ”Dirt femme”

Viagra Boys: ”Cave world”

.

Årets alternativa pop:

Deki Alem: ”Among heads”

First Aid Kit: ”Palomino”

Grant: ”Truth & consequences”

Jonathan Johansson: ”Om vi får leva”

Léon: ”Circles”

.

Årets artist:

Ant Wan

Ghost

Thomas Stenström

Tove Lo

Viagra Boys

.

Årets barnmusik:

Alva Klum: ”Känslolåtarna – som det känns när det känns”

Den förbjudna fruktkolan: ”Den förbjudna fruktkolan”

Jonas Wikstrand & Maria Lundqvist: ”Kronprinsen som försvann” (originalmusik från julkalendern)

Sarah Riedel, Georg Riedel, Jonas Karlsson, Henrik Dorsin med flera: ”Musik, sa Alfons Åberg”

Nassim Al Fakir: ”Årets album”

.

Årets dansband:

Fernandoz: ”Nu tar vi nya tag”

Flamingokvintetten: ”Vi lyfter på hatten”

Highlights: ”En natt på stan”

Lasse Stefanz: ”Evergreen”

Sannex: ”Live 2020”

.

Årets elektro/dans:

Axel Boman: ”Luz/Quest for fire”

Kornél Kovacs: ”Hotel Koko”

Mr Tophat: ”This is pop”

Prof Stranger: ”Love is forever”

Swedish House Mafia: ”Paradise again”

.

Årets folkmusik:

Liliana Zavala: ”Todos mis muertos”

Northern Resonance & AXVY: ”I midvintertid”

Sara Parkman: ”Eros agape philia”

Spöket i köket: ”Kurbits & flames”

Vågspel: ”I nöd och lust”

.

Årets hiphop:

23: ”Selfmade”

Ant Wan: ”The only Wan”

Cleo: ”Missaoui”

Jireel: Samlad årsproduktion

Yung Lean: ”Stardust”

.

Årets hårdrock/metal:

Amon Amarth: ”The great heathen army”

Arch Enemy: ”Deceivers”

Ghost: ”Impera”

The Halo Effect: ”Days of the lost”

Watain: ”The agony & ecstasy of Watain”

.

Årets jazz:

Britta Virves: ”Juniper”

Esbjörn Svensson: ”Homes”

Hederosgruppen: ”Ståplats”

Joel Lyssarides: ”Stay now”

Josefine Lindstrand: ”Miracles by the lake”

.

Årets klassiska:

Göteborgs synfoniker, Santtu-Matias Rouvali: ”Sibelius symphonies nos 3 & 5 Pohjola's daughter”

Herbert Blomstedt, Gewandhausorchester Leipzig: ”Mozart & Vorisek: Orchestral works”

Kati Raitinen och Bengt Forsberg: ”A tribute to curiosity”

Kungliga filharmonikerna, Johan Dalene, John Storgårds: ”Nielsen & Sibelius: Violin concertos”

Nordic Chamber Orchestra, Delphine Constantin-Reznik med flera: ”Andrea Tarrodi: Four elements”

.

Årets kompositör:

Klahr/Lion: Drake, Swedish House Mafia, Bree Runway, Deki Alem

Klara Söderberg & Johanna Söderberg: ”Palomino”

Ludwig Göransson: ”Black Panther: Wakanda forever”

Salem Al Fakir & Vincent Pontare: Ghost, Swedish House Mafia, Petter, Benjamin Ingrosso, Otto Knows

Sara Parkman & Hampus Norén: ”Eros agape philia”

.

Årets låt:

Adaam: ”Södermalm (featuring Philippe & Takenoelz)”

Cornelia Jakobs: ”Hold me closer”

Elov & Beny, Sofie Svensson och Dom där: ”Bubbel på balkongen”

Loam & Adaam: ”Fakka ur”

Victor Leksell & Einar: ”Din låt”

.

Årets musikvideo:

Ecco2k: ”Drain story” med Bladee

Filip Nilsson: ”Cameo” med Kavinsky

Gustav Johansson: ”October passed me by” med Girl in Red

Martin Falck: ”What they call us” med Fever Ray

Torbjörn Martin: ”Meet me in Jannah” med Gina Dirawi

.

Årets nykomling:

Bell

Cornelia Jakobs

Hooja

Olivia Lobato

Stella Explorer

.

Årets pop:

Benjamin Ingrosso: ”Playlist”

Laleh: ”Vatten”

Tove Lo: ”Dirt femme”

Tove Styrke: ”Hard”

Veronica Maggio: ”Och som vanligt händer det något hemskt”

.

Årets producent:

Hampus Lindwall

Hampus Norén

Ilya Salmanzadeh

Klahr/Lion

Oscar Chase

.

Årets rock:

Dungen: ”En är för mycket och tusen aldrig nog”

Hurula: ”Ingen är kär i år och andra sånger”

Johnossi: ”Mad gone wild”

Slowgold: ”Kärlek”

Viagra Boys: ”Cave world”

.

Årets soul/r'n'b:

Bavé: ”All stars aligned”

Cherrie: Samlad årsproduktion

Eric Gadd: ”Vykort från 2000-talet”

Janice: Samlad årsproduktion

Luciia: ”365”

.

Årets textförfattare:

Annika Norlin: ”Mentor”

Jonathan Johansson: ”Om vi får leva”

Nathalie Missaoui: ”Missaoui”

Thomas Stenström: ”Gråter om du vill”, ”Väntar på en solig dag” och ”Sista sommaren”

Tove Lo: ”Dirt femme”

.

Årets visa/singersongwriter:

Ane Brun: ”Naermere”

Joel Alme: ”Sköt er själva så sköter jag inte mitt”

Moonica Mac: ”Part two”

Sofia Karlsson: ”Sånger från broccolifälten”

Tomas Andersson Wij: ”Askan i hjärtat”