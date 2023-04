Här är stjärnorna i nya svenska schlagermusikalen

Magnus Skogsberg Tear från Ica-reklamen: ”Började inte sjunga förrän jag var 48 år”

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

helskärm ”Det' e' det här vi kallar kärlek”.

En har varit dansbandsdrottning. En är känd från Ica-reklamen och musikaldebuterar. En är lite av en veteran i branschen.

Elisa Lindström, Magnus Skogsberg Tear och Bruno Mitsogiannis är tre av stjärnorna i höstens stora schlagermusikal ”Det' e' det här vi kallar kärlek”.

– Jag spelar stadens pizzabagare, säger Bruno Mitsogiannis. Så vilken Lasse Holm-låt han ska sjunga är inte svårt att räkna ut…

Så kallade jukebox-musikaler har blivit allt populärare ända sedan Abba-låtarna tog världen med storm (igen!) när musikalen ”Mamma Mia!” hade premiär 1999.

Att Lasse Holms och Torgny Söderbergs (1944-2022) alla schlagerhits till Carola, Herreys, Lena Philipson, Kikki Danielsson, Arvingarna, Arja Saijonmaa med flera nu packas ihop i en musikalhistoria har varit känt ett bra tag. Nu får vi även veta mer om vad det handlar om och vilka som spelar rollerna.

För manus till ”Det' e' det här vi kallar kärlek” svarar Ingela ”Pling” Forsman och Monica Forsberg. Hans Marklund regisserar. Premiär 22 september på Nöjesteatern i Malmö. Blir det succé, lär det även så småningom bli föreställningar i Stockholm och Göteborg.

helskärm Magnus Skogsberg Tear och Elisa Lindström.

Elisa Lindströms andra musikalroll

Historien utspelas 1985. Melodifestivalen är på dekis och SVT satsar på att genomföra den största talangtävlingen någonsin. Då kommer hela tv-gänget till den lilla staden Målinge, där alla förbereder sig för vad som ska sätta den lilla orten på kartan. Småstadslunken sätts ur spel.

Förra dansbandssångerskan Elisa Lindström, 31, spelar Bella, som äger stadens hotell.

– Hotellet blir en mötesplats och ett nav för de som jobbar med talangtävlingen. Och för Bella blir det bortglömda känslor som väcks till liv igen av musiken, säger Elisa.

Hon har bara gjort en musikalroll tidigare, i ”Sound of music”.

– Det var väldigt kul och bra för självförtroendet att gestalta en roll, säger hon.

– Jag kommer kanske inte att sjunga någon av de allra mest kända schlagerlåtarna. Men jag tror det blir som med Abbas låtar, folk kommer att känna igen dem.

helskärm ”Det' e' det här vi kallar kärlek”.

Debuterar som musikalartist – efter Ica-reklamen

Magnus Skogsberg Tear, 61, spelar tv-producenten som kommer till staden och tar den med storm.

– Han heter Alexander och är en despotisk tv-producent. En man med hemligheter, arg på någonting, vi vet inte vad, kanske kan kärleken lösa det, säger Magnus.

Finns det några förebilder i verkligheten för honom?

– No names (skratt). Det har alltid funnits ett speciellt förhållande mellan den blottlagda artisten och det maskineri som ska producera och fixa till karriären, det är ömtåligt och kan utnyttjas.

Du är känd från Ica-reklamen, men debuterar som musikalartist. Kan du sjunga, då?

– Jag började inte sjunga förrän jag var 48 år. Då kom jag ut ur min andra garderob (skratt).

helskärm ”Det' e' det här vi kallar kärlek”.

Gör pizzalåten ”Canneloni macaroni”

Den med mest musikalerfarenhet i ensemblen är Bruno Mitsogiannis, 38. Han har varit med i bland annat ”Spelman på taket”, ”Cabaret”, ”West Side story”, ”Next to normal”, ”Rock of ages”, ”American idiot” och ”Jersey boys”, där han spelade det legendariska bandet Four Seasons sångare Frankie Valli.

– Det är den musikal och roll jag är allra mest nöjd med.

Vem spelar du här?

– Ortens pizzabagare Gunnar Armani som är italienare. Jag tänker att jag får bryta lite på italienska. Han är en liten skojare. En clown på utsidan, men med mycket känslor på insidan. Det kommer att komma fram när hans stora kärlek kommer tillbaka till byn.

Till skillnad från de andra i ensemblen behöver han inte vara hemlig kring åtminstone en låt som blir hans, Lasse Holms pizzalåt ”Canneloni macaroni”.

Andra som är med är Stefan Clarin, vars rollfigur driver ortens närbutik, Robert Rydberg som vaktmästare på teatern och Frida Bergh som advokat.