Jean-Pierre Barda fick en hjärtinfarkt: ”Sprängde upp två kärl”

Han hade ett tryck över bröstet, men trodde först det var ett panikanfall – och tog smärtstillande för att kunna sova.

Det visade sig sedan att Army of Lovers-stjärnan Jean-Pierre Barda hade fått en hjärtinfarkt.

– Då var det var raka spåret till Karolinska där de sprängde upp två kärl, säger han till Aftonbladet.

Det var på hösten 2015 som frisören och popstjärnan Jean-Pierre Barda, 57, flyttade till Tel Aviv i Israel för att återvända till sina judiska rötter och även byta liv.

Efter att ha arbetat en tid med ekologiskt jordbruk så återvände han till jobbet som frisör på en salong i den israeliska storstaden. Det för att fundera över vad han skulle göra.

– Frisöryrket var tufft i Israel, det var som i Sverige på 80-talet med långa dagar, korta luncher och man var tvungen att hantera flera kunder samtidigt, förklarar Jean-Pierre Barda.

Sommaren 2019 hände något som han var helt oförberedd på.

– Jag mådde bättre än på länge, men i juni 2019 fick jag en hjärtinfarkt. Jag var i Sverige en vecka var tredje månad och jobbade. Då bodde jag hemma hos min mamma. När jag satt framför tv:n på kvällen så trodde jag först att jag fick ett panikanfall. Jag hade tryck över bröstet och kunde inte andas, det var otroligt obehagligt och jag hade ont.

Då misstänkte han inte att han hade drabbats av en hjärtinfarkt utan valde att försöka självmedicinera.

– Jag tog lugnande och smärtstillande och gick till slut och lade mig. Jag sov knappt och gick in och ut ur dvala. Dagen efter besökte jag min pappa på ålderdomshemmet, efter det träffade jag min bror. Han sa efter ett tag ”hur mår du, du är helt kritvit i ansiktet”. Då hade jag fortfarande ont och hade svårt att andas så jag ringde en vän som är läkare och hon sa att jag skulle åka direkt till närmaste akutmottagning. Hon misstänkte att jag hade fått en hjärtinfarkt, säger Jean-Pierre Barda och fortsätter:

– Mycket riktigt hade jag haft en hjärtinfarkt, men då hade det gått så lång tid att det inte syntes på EKG. Däremot ser man på blodprovet att jag hade haft det via något enzym som pumpas ut som är en tydlig markör så det var raka spåret till Karolinska där de sprängde upp två kärl.

Vad var det som orsakade infarkten?

– Hela mitt yrkesverksamma liv har varit väldigt stressigt. Jag har i perioder haft flera jobb samtidigt. Under Army of Lovers-åren jobbade jag på salong Axéns parallellt med popkarriären. Ibland åkte jag direkt från flygplatsen till salongen och tvärtom. Jag tyckte det var skönt att ha kvar frisörjobbet. Turnéerna med Army var väldigt intensiva och en rejäl egotripp. När jag kom till salongen var inte jag i fokus så det var en skön paus plus att jag älskar mitt yrke. Men att hålla på så i många år tog nog ut sin rätt.

Tiden efter popkarriären innebar också mycket jobb och ett högt tempo som alltså till slut tog ut sin rätt. Hjärtinfarkten blev en väckarklocka.

– Det tog ett tag innan polletten trillade ned och jag förstod hur farligt det var och hur illa det hade kunnat gå. Jag insåg att jag får ta det lite lugnare.

Efter infarkten har Jean-Pierre Barda dragit ned på tempot och har också ändrat sin livsföring.

– Jag slutade röka tobak och gick över till vape och det gjorde stor skillnad. Jag har ju KOL också och det är obehagligt att inte kunna andas ordentligt. Det påverkar till exempel om jag står på scen, under vissa shower har jag fått hushålla med energin för att kunna andas. Jag kan inte heller spinga som tidigare. Nu är målet att sakta försöka få bättre kondition.