Man invaderade scenen under Black crowes-konsert – blev slagen med gitarr

Störde rockbandet under spelning i Australien

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

En man som invaderade scenen under The black crowes spelning i Australien fick lära sig en läxa:

Bråka inte med bröderna Robinson.

De tog till både gitarren och mickstativet för att skicka ner honom i publikhavet igen.

Rockbandet The black crowes fick en ovälkommen gäst på scen under en spelning i Melbourne på söndagen. Precis i inledningen av låten ”Stare it cold” rusade en man in med säkerhetsvakterna hack i häl.

Till slut hamnade han i handgemäng med en av vakterna några meter framför gitarristen Rich Robinson, 53 – som uppenbart kände att det var läge att bryta in.

helskärm Chris Robinson och Rich Robinson i The Black Crowes den 12 juli 2022.

Han tog av sig gitarremmen och svingade sitt instrument mot inkräktarens hals. När det inte räckte för att få bort mannen från scenen kom storebror Chris Robinson, 55, till undsättning med mickstativet i högsta hugg.

Då tog mannen det kloka beslutet att hoppa ner på golvet, innan han fördes ut ur lokalen av personalen.

helskärm En man tar sig upp på scenen.

helskärm Rich Robinson svingar sin gitarr.

helskärm Han riktar den mot inkräktarens hals.

helskärm Tumult uppstår.

helskärm Mer tumult.

helskärm Chris Robinson kom till undsättning med mickstativet i högsta hugg.

Återförenades 2019

Bröderna ropade några väl valda ord, hämtade andan och drog sedan igång ”Stare it cold” igen.

Rich och Chris Robinson är annars kända för att bråka med varandra. De grundade The black crowes 1984 och har lagt av och återförenats tre gånger sedan dess.

Bandet återförenades senast 2019 och skulle egentligen åkt på turné redan 2020, men pandemin satte stopp för den planen.