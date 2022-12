”Sesame street”-profilen Bob McGrath är död – blev 90 år

Medverkade i 47 säsonger av barnprogrammet

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Bob McGrath tilldelades en Emmy 2009 för lång och trogen tjänst i ”Sesame Street”.

Skådespelaren Bob McGrath är död.

”Sesame street”-stjärnan dog i sitt hem omgiven av nära och kära, meddelar hans familj.

Han blev 90 år gammal.

Bob McGrath gick bort på söndagen, skriver familjen i ett inlägg på Facebook enligt TMZ.

”Han dog stillsamt i hemmet, omgiven av sin familj”, skriver de.

Han var mest känd för sin roll som den mänskliga karaktären ”Bob” i det klassiska barnprogrammet ”Sesame street”.

Medverkade i 460 avsnitt

McGrath debuterade redan i pilotavsnittet 1969, och medverkade sedan i hela 47 säsonger – fram till 2017. Totalt blev det 460 avsnitt.

Under sina många år i tv-rutan framförde han flera av programmets mest populära låtar som “People in your neighborhood,” “Sing a song,” och “If you’re happy and you know it”.

