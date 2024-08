Jason Isbell och Amanda Shires skiljer sig

Countryartisten har lämnat in skilsmässoansökan

Publicerad 2024-02-08

Kärleken är över.

Artistparet Jason Isbell och Amanda Shires skiljer sig.

Jason Isbell, 45, lämnade in en ansökan om skilsmässa från Amanda Shires, 41, den 15 december förra året, skriver People.

Bara två månader senare skulle artisterna, som gifte sig i februari 2013, ha firat sin elfte bröllopsdag.

Jason Isbell och Amanda Shires har både levt och jobbat tillsammans de senaste åren. Shires spelar fiol och sjunger i Isbells band The 400 Unit, medan han spelar gitarr i hennes countrygrupp The Highwomen. 2023 visade de upp delar av sitt privatliv i dokumentären ”Running with eyes closed” där de bland annat diskuterade att gå i parterapi.

Jason Isbell och Amanda Shires.

”Det är upp och ner”

I intervjuer har båda pratat öppet om att de hade problem i relationen under perioden Jason Isbell spelade in sitt album ”Reunions”. Det slutade med att Amanda Shires tillfälligt flyttade ut ur familjens hus och in på hotell.

– Det spelar ingen roll om du är en halvkänd person som Jason är jag, allas relationer är likadana; det är upp och ner och det är bra och dåligt och du försöker bara hantera det, sa Shires till People 2022.

Stjärnorna har dottern Mercy, 8, tillsammans.