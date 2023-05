Ed Sheeran frikänns – anklagades för låtstöld

Vinsten efter ovanliga rättegången

Publicerad: Mindre än 20 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

Ed Sheeran är inget låttjuv.

Världsstjärnan frikänns från anklagelserna om låtstöld, det skriver TMZ.

Artisten stod åtalad för att ha plagierat Marvin Gayes soulklassiker ”Let's get it on” i sin låt ”Thinking out loud”.

Vinst för Ed Sheeran, 32. Fallet om plagiat har drivits av efterlevande till Ed Townsend, som var en av låtskrivarna bakom hitlåten ”Let’s get it on” från 1973.

Townsends släktingar menar att Sheerans låt ”Thinking out loud” från 2014 har ”slående likheter” och ”uppenbara gemensamma element” med 70-talsklassikern.

Jurybeslutet meddelades i New York under torsdagen.

Spelade och sjöng i rättegången

Världsstjärnan vittnade i slutet av april – och det blev inget vanligt vittnesmål. Ed Sheeran tog till gitarren och sångrösten för att bevisa sin sak.

Han sjöng låtraden ”I’m singing out now” och berättade att han till en början tyckte det lät som att han ”tänkte högt”, vilket sedan blev titeln på låten.

– När jag skriver sångmelodier är det som fonetik, säger Sheeran i rätten.