Rickard Sjöberg tvingas lämna ”Let’s dance”: ”Känns tråkigt”

Missar semin – med en hårsmån

Uppdaterad 23:40 | Publicerad 22:45

Semifinalen står runt hörnet.

Men för Rickard Sjöberg och Tove Villför är det slutdansat.

– Det känns tråkigt att åka ut, men jag tänker inte gråta för att resan är över, jag tänker jubla för att den blev av över huvud taget, säger Rickard Sjöberg i programmet.

Fyra danspar har blivit tre. Efter kvartsfinalen i ”Let’s dance” står det klart att Rickard Sjöberg och Tove Villför tvingas lämna programmet.

Duon åkte ut efter en dansduell mot Renaida Braun och Tobias Bader, som tar sig vidare till nästa vecka.

Kvällens tema var ABBA och Rickard och Tove tolkade ”Lay all your love on me” med en Pasodoble.

helskärm Rickard Sjöberg och Tove Villför tvingas lämna efter kvartsfinalen.

Hampus och Charlotte vidare

Hampus Hedström och Ines Maria Stefanescu tog hem kvällens storpoäng när de fick tre tior av juryn för sin första dans – och dansar vidare till semifinalen.

Även Charlotte Kalla och Tobias Karlsson är vidare till nästa vecka – trots att duon började svagt med tre sjuor från juryn efter den första dansen.