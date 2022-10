Matthew Perry tvingades dra sig ur storfilmen – efter dramatiska hjärtstoppet

”Vänner”-stjärnan avslöjar nära döden-upplevelsen

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Matthew Perry skulle ha varit med i den stjärnspäckade storfilmen ”Don’t look up”.

Men ”Vänner”-skådisen tvingades dra sig ur – efter att hans hjärta slutat slå i fem minuter under en operation.

Det avslöjar han i sin nya självbiografi.

Matthew Perry, 53, skulle spelat en republikansk journalist i Adam McKays Netflixkomedi ”Don’t look up”.

Han hade till och med hunnit spela in en scen tillsammans med Jonah Hill, och hade en annan scen inplanerad med Meryl Streep.

Men han tvingades dra sig ur – på grund av en nära döden-upplevelse.

Perry avslöjar i sin självbiografi “Friends, lovers, and the big terrible thing” att hans hjärta slutade slå i fem minuter under en operation.

Enligt skådespelaren berodde det på en skadlig kombination av opiaten hydrokodon och narkosmedlet propofol.

Befann sig på rehabklinik

Perry befann sig på en rehabklinik i Schweiz vid tillfället och hade lurat personalen att han hade magsmärtor för att få hydrokodon.

”I själva verket var jag okej. Det kändes fortfarande som att jag gjorde situps konstant, så det var obekvämt, men det var inte smärta”, skriver han.

helskärm Matthew Perry berättar om sitt missbruk. Arkivbild.

Läkarna beslutade dock att genomföra en operation för att lindra magbesvären. Perry tog hydrokodon kvällen före operationen och sövdes sedan med hjälp av propofol.

”Jag vaknade elva timmar senare på ett annat sjukhus. Tydligen hade mitt hjärta slutat slå på grund av propofolet. I fem minuter. Det var ingen direkt hjärtinfarkt, men det slog inte alls”, skriver han.

Bröt åtta revben

Han beskriver att en ”muskulös schweizisk kille” tydligen inte hade velat att ”killen från ’Vänner’” skulle dö på hans operationsbord. Därför hade han genomfört hjärt-lungräddning på Perry i fem minuter.

”Om jag inte varit med i ’Vänner’, skulle han då slutat efter tre minuter? Räddade ’Vänner’ mitt liv igen?”, skriver Perry.

”Han kanske räddade mitt liv, men han bröt också åtta av mina revben”.

helskärm Ur ”Don't look up”.

Efteråt led han av svåra smärtor och kunde inte återvända till inspelningen av ”Don’t look up”. Filmen skulle ha blivit den ”den största jag någonsin fått”, skriver Perry. Det var därför ”förkrossande” att tvingas dra sig ur.

Scenen som han trots allt hann spela in före operationen kom inte med i den slutgiltiga versionen.