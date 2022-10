Harry Potter-stjärnan är död – blev 72 år

Spelade Hagrid i ”Harry Potter”-filmerna

helskärm Robbie Coltrane.

Skådespelaren Robbie Coltrane är död, rapporterar nyhetsbyrån PA.

Han är mest känd för sin roll som karaktären Hagrid i filmerna om Harry Potter.

Robbie Coltrane blev 72 år gammal.

” Harry Potter ”-stjärnan Robbie Coltrane har dött, 72 år gammal. Det meddelar hans agent till brittiska nyhetsbyrån PA.

Coltrane spelade karaktären Rubeus Hagrid i alla åtta ”Harry Potter”-filmerna. Han medverkade även i bland annat tv-serien ”Cracker”, samt i James Bond-filmerna “GoldenEye” and “The world is not enough”.

