Miljonböter för "Fast & the furious"-filmarna

Stuntmannen föll åtta meter

Publicerad 2023-11-26

Mer än tio miljoner kronor i böter.

Så mycket måste filmarna bakom ”Fast & furious”-filmserien betala sedan en stuntman hjärnskadats efter ett fall under inspelningen, skriver BBC.

Stuntmannen föll åtta meter och landade med huvudet rakt mot ett betonggolv, när ”Fast & furious 9: The fast saga” spelades in i juli 2019, rapporterar BBC.

I ärendet som avgjordes i en domstol i brittiska Luton under fredagen konstaterade domaren att stuntmannen ”hade tur som fortfarande levde”.

Vin Diesel spelade huvudrollen i "Fast & the furious 9: The fast saga". Under inspelningen av filmen föll en stuntman och skadade sig allvarligt. Pressbild.

Kontrollerades inte mellan tagningarna

Stuntscenen hade hastigt ändrats under inspelningen samtidigt som säkerhetslinan lossnade från stuntmannens skyddsväst.

Linan kontrollerades inte mellan tagningarna.

Stuntmannen var mycket erfaren och hade jobbat med produktioner som ”Game of thrones”, ”Starwars: The last jedi” och ”Kingsman: The golden circle”.