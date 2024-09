Joe Manganiello visar upp nya kärleken – efter skilsmässan

Caitlin O’Connor är stjärnans nya fickvän

Publicerad 2023-12-12

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Han skilde sig från Sofia Vergara i juli.

Nu visar han upp sin nya flickvän på röda mattan.

”True Blood”-skådespelaren var tidigare gift med Sofia Vergara i sju år, men nu visar han sig för första gången offentligt med nya flickvännen, skådespelaren Caitlin O’Connor, 33.

Paret deltog tillsammans på the Children of Armenia Funds (COAF) gala som anordnades i New York på lördagskvällen.

De fotograferades tillsammans på röda mattan, där han kärlekfullt höll armen om O’Connor som senast spelade i filmen ”Porterville”.

expand-left helskärm Caitlin O’Connor och Joe Manganiello.

Träffades på en fest

Manganiello, 46, var klädd i en svart kostym som han matchade med en grå skjorta och en mörkgrå slips.

O’Connor bar en smaragdgrön klänning med hög slits, som hon stylade med stora örhängen i samma färg.

Skådespelaren tilldelades även galans Humanitarian award, på grund av sin medverkan i serien ”Finding your Roots”, där han öppnade upp sig om sin släkts flykt från Armenien under folkmordet 1915.

Paret ska enligt People ha träffats i september på en fest för HBO-serien ”Winning Times: The Rise of The Lakers Dynasty”, som O’Connor spelar en roll i.

expand-left helskärm Joe Mangiello och Sofia Vergara på Vanity Fair Oscar Party 2023.

Skilde sig i juli

Joe Manganiello och Sofia Vergara kallades för ”världens vackraste par”, men i juli i år bekräftade de att äktenskapet tagit slut.

”Vi har tagit det svåra beslutet att skiljas. Som två personer som älskar och bryr sig mycket om varandra, ber vi om respekt för vårt privatliv nu när vi navigerar oss genom den här nya fasen av våra liv”, skrev de i ett uttalande då.