Artisten Robyn har blivit mamma

Visar upp sonen

Publicerad 08:53

Robyn har blivit mamma.

På Instagram visar artisten upp sin son för första gången.

”Min tid är din för evigt Tyko”, skriver hon.

Med ljust hår och stora blå ögon sitter han på golvet.

Han tittar in i kameran och ler.

”Min tid är din för evigt Tyko”, skriver artisten Robin ”Robyn” Carlsson, 44, i ett Instagraminlägg.

Hennes son föddes i april 2022, men det är först nu som Robyn väljer att visa upp honom och berätta om den glada nyheten.

helskärm Robyn 2021 med HM kungens medalj i 8:e storleken för förtjänstfulla insatser som artist och låtskrivare. Här tillsammans med mamma Maria Ericson.

Gratuleras av artistkollegor

I kommentarsfältet väller nu gratulationerna in.

”Vilken gullis”, skriver Lykke Li.

”Så fin”, skriver Sarah Dawn Finer.

”Hurra vad underbart”, skriver Meja.

helskärm Robyn spelar i museiparken vid Sjöhistoriska museet 2019.

Ställde in Way out west

Robyn ställde under mystiska omständigheter in sin spelning på Way out west förra året. Ingen förklaring gavs varken från festivalen eller från Robyn själv.

Aftonbladet har sökt Robyn.