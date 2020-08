Rockbjörnen 2020 – Här är de nominerade

Rösta fram din favorit: Årets kvinnliga/manliga liveartist • Årets livegrupp • Årets svenska låt • Årets musikinitiativ

Publicerad: 06 juli 2020 kl. 12.53

Svenska folket har sagt sitt och nominerat sina favoriter.

De här kan vinna Rockbjörnen 2020.

I ledningen: Victor Leksell och Miss Li.

Nu går Rockbjörnen in i fas två.

Svenska folket har nominerat sina favoriter.

Vem eller vilka har gjort Årets låt? Vem blir Årets kvinnliga liveartist? Vilka är årets livegrupp? Vem eller vilka fick Årets genombrott? Vilka är Årets fans och vem gjorde årets liveinitiativ?

Det är, som vanligt, du som bestämmer.

Med fyra nomineringar får Victor Leksell ta på sig den gula ledartröjan. Han är längst fram i klungan. I kategorin Årets manliga liveartist utmanar Leksell bland andra Darin, Håkan Hellström och Danny Saucedo.

Men med tre nomineringar flåsar Miss Li honom i nacken, bildligt talat.

Foto: CAROLINA BYRMO

Internationella superhiten nominerad

Bland de övriga nominerade finns nyheter som Melodifestivalensuccén Dotter, Sveriges Eurosvisionbidrag The Mamas, och australiska Tones and I med globala superhiten ”Dance monkey”.

Veronica Maggio är nominerad i Årets kvinnliga liveartist, och Estraden som Årets livegrupp.

När det gäller Årets utländska låt återstår det att se om någon lyckas rubba ”Blinding lights” med The Weeknd.

Hiphop har passerat gitarrbaserad rock och är i dag världens största musikgenre. Det märks naturligtvis även här.

Hov1 har prenumererat på gyllene björnar de senaste åren, och 2020 har de chansen att få två till.

Och framtidsnamnen Greekazo och Dree Low har i sin tur chansen att göra en Oskar Linnros, Tove Lo och Zara Larsson.

Det vill säga att vinna en Rockbjörn för Årets genombrott.

Rösta på just dina favoriter nedan!

Årets kvinnliga liveartist

Dotter

Miriam Bryant

Miss Li

Molly Sandén

Veronica Maggio

Årets manliga liveartist

Benjamin Ingrosso

Danny Saucedo

Darin

Håkan Hellström

Victor Leksell

Årets livegrupp

Estraden

Hov1

Mando Diao

Smith and Thell

The Mamas

Årets genombrott

Alex Järvi

Dree Low

Estraden

Greekazo

Molly Hammar

Årets svenska låt

”Blåmärkshårt” - Miriam Bryant

”En säng av rosor” - Darin

”Komplicerad” - Miss Li

”Lev nu dö sen” - Miss Li

”Svag” - Victor Leksell

Årets utländska låt

”Adore you” - Harry Styles

”Blinding lights” - The Weeknd

”Dance monkey” - Tones and I

”Like it is” - Kygo ft. Zara Larsson

”On” - BTS

Årets musikinitiativ

Danny Saucedo i Globen

Lina Hedlunds karantänsessions

Lyssnarhjälpen: Music sessions

Smith & Thells takkonsert för sjukvårdspersonal

Sverige - insamlingslåten av Molly Sandén, Victor Leksell och Joakim Berg

Årets fans

BTS army

Hov1:s fans

Miriam Bryants fans

Molly Sandéns fans

Victor Leksells fans

