Kultsångaren död – blev 58 år gammal

Daniel Johnston avled i hjärtinfarkt

avCornelis Rikken

11 september 2019 23:26

Den kultförklarade singer-songwritern Daniel Johnston har dött efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt, rapporterar The Austin Chronicle.

Nu sörjs sångaren av fans världen över.

”Vila i frid, mannen. Tack för att du inspirerade mig att börja göra musik”, skriver bland annat en användare på Twitter.

Daniel Johnstons död har bekräftas av hans före detta manager Jeff Tartakov för tidningen The Austin Chronicle.

Enligt uppgifter ska sångare ha haft problem med sin hälsa under flera år och så sent som i januari lades han ännu en gång in på sjukhus.

På tisdagskvällen dog han till följd av en hjärtinfarkt.

Nu sörjs sångaren av sina många fans på Twitter.

”Vila i frid, mannen. Tack för att du inspirerade mig att börja göra musik”, skriver bland annat en användare.

Hyllades av de största

Daniel Johnston slog igenom på 80-talet och var känd för att släppa sin musik på kassett, oftast i låg inspelningskvalitet.

Omslaget till skivan "Hi, How are you?", som han även har tecknat själv, har kommit att bli ikoniskt.

Bland annat sågs Nirvana-sångaren Kurt Cobain flera gånger bära en t-shirt med en bild på omslaget.

Foto: Paul Hudson/Wikipedia Daniel Johnston.

Även om Daniel Johnston aldrig nådde några enorma kommersiella framgångar har han inspirerat en rad världskända musiker.

Bland annat har sångaren Tom Waits och rockbandet Flaming Lips gjort covers av hans låtar.

Medverkade i uppmärksammad dokumentär

2005 släpptes dokumentären ”The Devil and Daniel Johnston” som handlar om den excentriske sångarens liv.

I filmen får man bland annat veta att han led av både schizofreni och svår bipolär störning.

Daniel Johnston blev 58 år gammal.

