Stjärnparet har fått barn: ”Överväldigad”

Publicerad: 27 februari 2020 kl. 20.06

Foto: AP Laura Prepon och Ben Foster har fått en son.

Babylycka för Laura Prepon och Ben Foster.

Skådespelarparet har fått sitt andra barn.

”Överväldigad av tacksamhet”, skriver Laura Prepon på Instagram.

”Orange is the new black” och ”That 70’s show”-stjärnan Laura Prepon, 39, och ”Six feet under”-stjärnan Ben Foster, 39, har fått en son, skriver People. Men vad barnet heter är ännu okänt.

Gifte sig 2018

Skådespelarparet gifte sig 2018 och har sedan tidigare dottern Ella, född 2017.

Laura Prepon har själv lagt ut en bild på Instagram på nytillskottet.

”Välkomnar hem vår nya kärlek. Överväldigad av tacksamhet”, skriver hon tillsammans med hjärtemojis.

Grattas av ”The Rock”

I kommentarsfältet grattas hon av bland andra Dwayne ”The Rock” Johnson och Chelsea Handler.

