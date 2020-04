Konsertsommaren kan bli helt inställd

Publicerad: 05 april 2020 kl. 16.05

Foto: RICKARD NILSSON Arrangörerna för Sweden Rock försöker rädda årets festival genom att senarelägga den. Bilden är från fjolårets.

Det kommer fler dåliga nyheter innan det vänder.

Här är en till:

Konsertsommaren kan bli inställd eller mycket försenad.

”Vi förbereder oss för det värsta men hoppas på det bästa.”

Det har varit Stefan Löfvens budskap.

Statsministern har också sagt att coronakrisen kommer ta månader. Inte veckor, månader.

Konsertsommaren 2020 riskerar därför att bli lika kusligt tyst som resten av världen är just nu.

På kort tid har det mesta ställts in eller flyttats fram. Fotbolls-EM, Wimbledon, den jättelika brittiska musikfestivalen Glastonbury, Eurovision song contest, OS, allt.

I veckan kom beskeden om att West Pride i Göteborg mellan 3 och 7 juni ställs in och att Vätternrundan, som traditionsenligt skulle ha trampat pedaler helgen innan midsommar, inte blir av.

Inte rimligt med Sweden Rock

Samtidigt växer diskussionen i USA om att skjuta fram NFL-premiären i september. För några veckor sedan var det otänkbart.

Hur rimligt är det då att exempelvis festivalen Sweden Rock kommer att dundra loss mellan 3 och 6 juni? Ska Axl Rose stå där på största scenen och skrika:

”Do you know where you are?”

I början av juni? Antagligen inte i Sölvesborg, dude.

Särskilt inte med tanke på publikens och artisternas höga snittålder. Vi pratar om ett riskgruppsområde med över 30 000 personer.

Arrangörerna har också meddelat att de åtminstone försöker att flytta fram rockfesten.

När landets ledande epidemiologer får gissa har de sagt att smittspridningen i Sverige kan kulminera i maj. Men hur mycket måste samma kurva sjunka innan nästan 140 000 personer sammanlagt pressar in sig på Ullevi för att se Håkan Hellström 12 och 13 juni?

Vi är inte ens nära slutet

Fördelen med livebranschen är att den kan ställa om snabbt. Under normala omständigheter är avståndet mellan noll och showtime relativt litet. Till skillnad från atleter behöver inte musiker några avancerade förberedelser. Konsertarrangörer kan därför vara mer flexibla och avvakta längre.

Men världshälsoorganisationen WHO bedömer att världen inte är i närheten av att platta till smittkurvan. Vi ligger snarare efter. På en vecka fördubblades antalet bekräftat smittade människor från 500 000 till 1 miljon.

Var befinner vi oss i så fall i juni och juli? Vilka länder går det att resa mellan? Vilka internationella artister kommer att vara tillgängliga för Roskilde och Lollapalooza? Kan seniorerna i Kiss turnera på kort varsel? Eller Iron Maiden? Är det ens säkert att Way Out West kan visa upp samma namn som på affischerna i augusti?

Och det där är drakarna. Förödelsen för mindre aktörer, spelställen, klubbar, säsongsarbetande scenbyggare, roddare och ljudtekniker, hela blodomloppet och infrastrukturen, går inte att överblicka.

Något att se fram emot

Alla konserter som blir av i sommar är en bonus. Annars får hösten vara ett litet plåster innan konsertbranschen förhoppningsvis kan återvända med full kraft nästa år.

Just nu flyttar artisterna sin verksamhet online. Initiativen som tas, idéerna som föds och låtarna som skrivs under coronakrisen kommer säkert att göra skillnad på sikt.

Men det är ljudet av en fullsatt arena som verkligen kommer att fylla lungorna med syre.

Att tusentals människor kan samlas och titta på en konsert eller match tillsammans har varit vardag. Nu får det en annan och vackrare betydelse.

Då är faran över, för den här gången.

Det är något att se fram emot.

FAKTA Larssons topp tre 1. ”Better call Saul” (tv-serie, Netflix)

Serien är inte längre ett komplement till moderverket ”Breaking bad”. Historien om hur Jimmy McGriff blev skukradvokaten Saul Goodman står på egna ben. Femte säsongen är bäst hittills. Att följa hur ”Better call Saul” långsamt svetsas ihop med ”Breaking bad” är vårens höjdpunkt. 2. Rhea Seehorn (skådespelare)

Har blivit den bärande väggen i ”Better call Saul”. Utan advokaten Kim Wexler hade serien aldrig varit lika mänsklig och komplex. I femte säsongen finns inte en enda onödig scen med henne. 3. ”Lovely day” (låt, Bill Withers)

En av de mest upplyftande soullåtarna som någonsin gjorts. Bill är borta, men musiken fortsätter att vara en låga av tröst som skuggorna inte rår på. LÄS MER

avMarkus Larsson

