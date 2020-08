Johan Rheborg till kulturministern: ”Funkar inte att hålla käften”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 03 augusti 2020 kl. 17.07

Uppdaterad: 03 augusti 2020 kl. 21.04

Flera kända kultur- och underhållningsprofiler sluter upp i kritiken mot kulturministern Amanda Lind.

Johan Rheborg och Sarah Dawn Finer finns bland dem som kräver svar om hur underhållningsbranschen ska överleva coronapandemin – detta efter att Jonas Gardell begärt hennes avgång.

– Det funkar inte att hålla käften så här, det går inte, säger Rheborg.

Johan Rheborg sluter upp i kritiken mot kulturministern Amanda Lind.

– Jag kräver ingen avgång, det är inte vad det handlar om för mig. Det handlar om att ta bladet från munnen. Jag förstår att det är ett svårt beslut, men det funkar inte att hålla käften så här, det går inte, säger han när Aftonbladet träffar honom för att prata om Viaplays nya thrillersatsning ”Partisan” där han spelar mot bland andra Fares Fares.

Foto: CAROLINA BYRMO Johan Rheborg.

Rheborg: ”Branschen håller på att gå under”

Rheborg är en av flera kända kulturarbetare som nu riktar skarp kritik mot hur den svenska regeringen hanterar kultur- och underhållningsbranschens överlevnad under coronapandemin. I lördags gick Lina Hedlund ut med skarp kritik mot hur osynlig kulturministern Amanda Lind varit under pandemin och under måndagen krävde Jonas Gardell Linds avgång i en artikel på Expressens kultursida med orden:

”Du måste avgå. Nu. Vi måste få en riktig kulturminister. En som kan något, det allra minsta, om branschen.”

På måndagsmorgonen twittrade Johan Rheborg ut en länk till Jonas Gardells artikel.

– Det är ju kaos liksom. Det är en bransch som håller på att gå under. Jag känner väldigt många, tekniker, musiker, folk som inte har några andra... de måste typ byta jobb snart, det är sorgligt. Ibland är det bra att komma med nåt besked över huvud taget även om det är ett dåligt besked, säger han när Aftonbladet träffar honom.

Jonas Gardell gick...

– Hårt åt Amanda Lind? Ja, men det har ju varit väldigt tyst. Det är en bransch som behöver ett svar, det är väldigt många människor som är drabbade och alla är inte bemedlade stjärnor, eller framgångsrika teaterproducenter. Det är väldigt många hårt arbetande personer. Fortsätter den här hösten så här så kommer vi att se väldigt många konkurser framöver.

Kulturminister Amanda Lind (MP).

Sarah Dawn Finer: Behöver nån som förstår vår bransch

Nu efterlyser även Johan Rheborg tydliga svar från kulturministern.

– Det här är en bransch som planerar i förtid och som inte kan dra igång på en vecka. Jag förstår att det är en svår situation, specifika människor kan inte råda över pandemin, men man kan hålla en dialog, man kan säga något. Man kan berätta hur de tänker, hur vi resonerar, Ingenting blir bra av tystnad och det har varit tyst om vår bransch skitlänge. Den nämns inte. Det ligger nånting i att man inte riktigt tar privat kultur på allvar.

Niklas Strömstedt hör till dem som också har lagt ut Jonas Gardells artikel på Twitter med orden: ”Instämmer helt”.

Sarah Dawn Finer har lagt upp en skärmdump av artikeln på sin Instagram och skriver:

”Vi behöver bli representerade av representanter som kämpar för oss, förstår vår bransch, frågar och lyssnar på alla delar av kulturen. ’Sluta se Underhållning och Kultur som Grädden på Moset.’ Vi är många, som med de ord, röster och plattformar vi har, försöker att få en tydlig förklaring till otydligheten och de inkonsekventa åtgärder som gjorts mot en bransch som efter att antal månader av dessa beslut ’staplar mot döden”.

”Råder inte samma lagar och regler”

Sarah Dawn Finer riktar också kritik mot dem av sina följare som kommenterat tidigare inlägg med ord som ”det är väl bara att gå ut och sjunga för 50 pers och inte sitta här och klaga”:

”Det handlar INTE om att det inte går att göra, för ytterst få, men kulturarbetare är långt fler än bara några sångare, och de alla flesta är frilansare som inte får hjälp eller möjlighet överleva, med detta otydliga regelverk.”

Under söndagen skrev Sarah Dawn Finer ett annat inlägg där hon kritiserade godtyckligheten i de svenska bestämmelserna för att begränsa coronaspridningen.

”När man kliver in i överfulla butiker, smockade färjor till sommarparadis, står på överfulla uteserveringar, ser bilder på gallerior, restauranger, flygplan, tågvagnar, stränder etc där det är hundratals, ibland tusentals människor nära samlade, och det INTE råder samma lagar och regler som för LIVE-kulturen, då MÅSTE det blivit något fel någonstans?” skrev hon då.

Hyllas för sina ord

I kommentarsfältet till det inlägget får hon medhåll från flera andra kända kulturprofiler:

”Tack så bra formulerat. precis så är det”, skriver Gabriel Forss.

”Så bra skrivet”, skriver Kristin Kaspersen.

Linda Pira, Molly Hammar, Andreas Weise, Rickard Söderberg och Loulou Lamotte finns bland dem som lämnat uppmuntrande emoji-symboler i kommentarsfältet medan Mariette Hansson skriver:

”Nu får det räcka! Bra skrivet hjärtat”.

Ja, nu räcker det verkligen. Bra skrivet!” skriver Magnus Carlsson och Kikki Danielsson skriver ”TACK” med stora bokstäver.

