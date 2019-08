Roman Polanski + FÖLJ

Heta känslor mellan juryns ordförande och Venedigfestivalens chef

avJan-Olov Andersson

28 augusti 2019 15:24

VENEDIG. Roman Polanski, som 1977 flydde från en våldtäktsdom i USA, tävlar i årets filmfestival.

Det gillar inte juryns ordförande, argentinska regissören Lucrecia Martel.

– Jag tycker inte man kan särskilja mellan mannen och konstnären. Jag tänker absolut nobba galamiddagen för Polanskis film, säger hon.



Festivalchefen Alberto Barbera hade nog önskat sig en lite lugnare stund när det var presskonferens för de olika jurygrupperna på filmfestivalen. I stort sett alla frågor handlade om varför Roman Polanski hade bjudits in till tävlingen med ”J'accuse”, en film om en känd rättsskandal i Frankrike. Och varför så få kvinnor (bara två) får tävla om Guldlejonet.

Barbera menade stenhårt att man måste skilja mellan personen och hans verk och att Polanski är en av de stora mästerregissörerna. Och han är helt emot kvotering för att få in fler kvinnliga regissörer i festivalen.

Nobbar galamiddag

Känns inte direkt som att den 52-åriga argentinska regissören Lucrecia Martel lär umgås under så hjärtliga former med festivalchefen under de tolv dagar festivalen pågår. Sällan har två människor haft så totalt olika åsikter.

– När jag tackade ja till jobbet, visste jag inte vilka filmer som skulle vara med. Jag tycker Polanskis film förtjänar en chans. Men jag har svårt att särskilja mannen från konstnären. Jag har gjort mycket research. Jag vet att offret i vuxen ålder (Samantha Geimer är nu 57 år) har lagt alltihop bakom sig. Jag har svårt att förstå hur hon kan känna så. Jag tänker absolut nobba galamiddagen för Polanskis film, säger Martel.

Filmen har världspremiär på fredag.

Till skillnad från festivalchefen, är Martel också för kvotering.

– Jag tycker att man kunde pröva med 50/50 på filmfestivalerna under några år. Så får vi se hur det blir.

