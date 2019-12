Charlize Therons mamma sköt ihjäl pappan: ”Självförsvar”

Hollywoodstjärnan avslöjar detaljer om mardrömsnatten: ”Han sköt tre gånger genom sovrumsdörren”

Hon skäms inte för att berätta om dödsskjutningen när hon var 15.

För NPR berättar Charlize Theron om natten då hennes mamma sköt ihjäl hennes pappa – och gick fri.

– I självförsvar avvärjde hon hotet, säger Hollywoodstjärnan i intervjun.

Charlize Theron, 44, beskriver sin pappa som ”en väldigt sjuk man” och att han ”var en alkoholist hela mitt liv”, skriver People.

När Hollywoodstjärnan var 15 kom pappan Charles till familjens hem utanför Johannesburg i Sydafrika beväpnad med ett skjutvapen.

För NPR berättar hon om mardrömsnatten och hur hennes mamma Gerda försvarade dottern och sig själv.

”Han kom till oss med en pistol”

– Min far var så full att han inte borde ha kunnat stå på benen när han kom till oss med en pistol. Mamma och jag var i mitt sovrum och lutade oss mot dörren för han försökte tränga sig in. Så vi båda tryckte oss mot dörren så han inte skulle kunna komma in. Han tog ett steg bakåt och bara sköt genom dörren tre gånger, säger Charlize Theron i intervjun.

Både mor och dotter klarade sig oskadda.

– Ingen av kulorna träffade oss, det är bara ett mirakel, säger Theron till NPR.

Det var då Charlize Therons mor sköt hennes far, för att rädda livet på sig själv och dottern.

– I självförsvar avvärjde hon hotet, säger Hollywoodstjärnan till NPR.

Måste prata om våld i hemmet

Mamman gick helt fri efter dödsskjutningen, eftersom hon hade agerat i självförsvar.

För Charlize Theron är det självklart att berätta öppet om händelsen för att sätta fokus på våld i nära relationer.

– Den här typen av våld i hemmet, våld som sker inom en familj, är något som jag delar med många andra. Jag skäms inte för att prata om det för jag tror att ju mer vi pratar om sånt här, desto mer inser vi att vi inte är ensamma i det. För mig har det här hela tiden handlat om att växa upp med en missbrukare och hur det påverkar en, säger Theron till NPR.

FAKTA Har du eller någon i din närhet utsatts för våld i nära relation? Här kan du få hjälp Socialtjänsten eller socialjouren i din kommun, kan också nås via larmnumret 112 Brottsofferjouren, 0200-21 20 19 Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Ungarelationer.se, för dig under 20 år som är utsatt RFLS: brottsofferjour för HBTQ-personer, erbjuder samtalsstöd via telefon, 020-34 13 16 "Välj att sluta", telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar, 020-555 666 Terrafems jourtelefon, svarar på 67 språk, 020-52 10 10 Alla kvinnors hus LÄS MER

