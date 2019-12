Marie Fredriksson död

Så hyllar SVT Marie Fredriksson

”Man kommer ihåg musikvideon”

avRasmus Karlsson

10 december 2019 15:56

SVT hyllar den avlidne artisten Marie Fredriksson på bästa sändningstid.

De kommer visa ett avsnitt av ”Tack för musiken” där hon gästade 2013.

– Man blev bestört när beskedet kom, säger Susanna Balsvik, planeringschef på SVT.

Under tisdagen kom beskedet att den folkkära artisten Marie Fredriksson hade dött och många reagerade med bestörtning. Nu kommer SVT att hylla henne både på SVT-play och på bästa sändningstid under onsdagen.

– Vi har precis publicerat en episod från öppet arkiv när hon var med i ”Jacobs stege”. Vi har även publicerat den episod av ”Tack för musiken” från 2013 där hon medverkade. Den kommer även sändas i morgon klockan 20.00 i SVT1, säger Susanna Balsvik, planeringschef på SVT.



































































1 av 32 | Foto: ANDREAS HILLERGREN

”Det är sorgligt”

I avsnittet av ”Tack för musiken” gästar hon Niklas Strömstedt, 61. Där finns också Thomas Johansson och maken Mikael Bolyos, 62, med.

Susanna Balsvik minns artisten med värme.

– Man minns mycket av henne. För mig är musikvideon av ”It must have been love” speciell. Det var prick i min ålder. Jag tyckte mycket om filmen och låten och musikvideon var pricken över i:et. Det är sorgligt och tragiskt och jag tänker på hennes familj. Man blev bestört när beskedet kom och vi vill försöka hylla henne, säger hon.

LÄS OCKSÅ CHATTA HÄR: Hur minns du Marie Fredriksson?

LÄS OCKSÅ Marie Fredriksson är död

LÄS OCKSÅ Hur minns du Marie Fredriksson?

LÄS OCKSÅ Marie Fredrikssons liv i bilder

LÄS OCKSÅ Marie Fredrikssons röst kommer inte glömmas