Benny Andersson avslöjar sin extrema diet

Abba–ikonen: ”Jag går iallafall inte upp i vikt”



1 av 2 | Foto: Stefan Mattsson / AFTONBLADET / 4496 Benny Andersson.

Ingen frukost.

Och ingen lunch.

Nu delar Benny Andersson, 70, med sig av den extrema diet som hjälper honom att hålla vikten.

Benny Andersson är mån om att hålla vikten.

I fredagens avsnitt av ”Skavlan” i SVT avslöjade ABBA -stjärnan att han lever efter en sträng diet för hålla kilona i schack.

Kostschemat tillåter ingen frukost – och ingen lunch. I stället fastar han under större delen av dagen.

– Den heter The warriors diet. Den är bra. Man har ett fönster på fyra timmar när man kan äta hur mycket man vill av vad som helst om man inte äter någonting under resten av dygnet. Den har jag kört med några år och det passar mig bra. Jag går i alla fall inte upp i vikt, säger han i programmet.

Fastar i tjugo timmar

Benny Andersson lider inte nämnvärt av de många timmarna utan mat.

– Nej, jag har inga blodsockerproblem.

The warriors diet, som också kallas krigardieten, bygger på att man fastar under tjugo av dygnets timmar för att sedan äta hela sitt dagsbehov av energi under fyra timmar på eftermiddagen och kvällen.

Anses krävande

Dieten utformades av den israeliske fitnessexperten Ori Hofmekler och anses vara mycket krävande.

Redan i september berättade Benny Andersson för Nöjesbladet om sitt framgångsrika kostschema.

– Jag äter ingen lunch, ingen frukost heller. Bara middag. Har gjort det i flera år, min kropp mår bra av the warriors diet, sa han då.

”Skavlan” sänds i SVT1 på fredagar.