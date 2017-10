Justin Timberlake behöver manus

Woody Allens affischnamn behöver hjälp

Foto: AP Imponerar på scenen, inte i intervjustolen.

HOLLYWOOD. Han kan sjunga, dansa och skådespela.

Men han kan inte prata.

Justin Timberlake gör sig bäst när han övat in ett manus.

Vi träffas under en blixtvisit i ett höstvackert New York. Jag är där i mindre än 20 timmar, bränner av fem intervjuer och lämnar aldrig hotellet vid Central Park mer än när jag hoppar in och ur skjutsen till och från Newark Airport.

På schemat står bland annat intervjuer för Woody Allens kommande dramakomedi, ”Wonder wheel”.

Kate Winslet är där. Hon har maken Ned Rocknoll med sig och blir så rörd att hon får tårar i ögonen när hon pratar om deras kärlek.

Jim Belushi medverkar också i filmen och en intervju med honom är alltid rena underhållningen.

Trög och färglös

Det är också med Woody Allen, den underfundige regissören som säger saker som, ”Folk tror att jag är intellektuell för att jag bär glasögon” och ”Folk tror att jag är konstnär för att mina filmer går med förlust”.

Timberlake, däremot…

Det är trögt, enstavigt, färglöst, anekdotdött.

Iklädd röd flanellskjorta, svart smokingkavaj och grå, stickad luva tar han emot i en fönsterlös lokal.

Han är inte otrevlig. Det är han aldrig. Inte heller avig, tjurig eller på dåligt humör. Det är bara det att han inte har något att säga.

Det känns som om han tacklar varje fråga som om den vore livsavgörande, som om världsfilosofi ska formuleras.

Långa pauser

Det gör såklart att tankepauserna blir långa. Ofta följs de av ”Jag vet inte”, ”Det är en bra fråga” eller ”Det måste jag återkomma till” (vilket såklart aldrig sker).

Bland kollegorna spekuleras det inte sällan i orsakerna till att enbarnspappan som är gift med skådespelerskan Jessica Biel alltid väger orden på guldvåg.

En förklaring är den gamla Tiger Woods-teorin:

Genom att aldrig ha en uppfattning om något, än mindre ta ställning, kan man aldrig stöta sig med någon och därigenom aldrig gå miste om något lukrativt reklamuppdrag – vilken bransch erbjudandet än kan komma ifrån.

Men det finns hopp. Tillbaka i LA träffar vi dagarna därpå Kate Bosworth, skådespelerskan som slog igenom i ”Blue crush” och en gång bodde ihop med Alexander Skarsgård.

Frisk fläkt

Hon brukade inte heller vara världens fest att intervjua. Men i dag är hon en helt annan person, kanske tryggare i sig själv. Hon pratar lätt och fritt och efter källarmötet i NY är hon en välkommen, frisk fläkt.

Kanske kan Timberlake också bli sån en dag.

Om inte annat kanske han kan anlita någon som kan skriva ett manus åt honom.

