Mikael Persbrandt hyllar Kevin Spacey i nya boken







I Mikael Persbrandts nysläppta memoarer nämner han den numera sexbrottsanklagade Kevin Spacey som en av de Hollywoodstjärnor han gillar.

”De har gjort stor konst av sina privata tillkortakommanden”, skriver skådespelaren i boken.

Mikael Persbrandt har gjort flera storfilmer i Hollywood . I sina memoarer ”Så som jag minns det”, som släpps på fredagen, skriver han i ett kapitel om några av de Hollywoodstjärnor han gillar. Namn som nämns är bland annat Gary Oldman , Sean Penn och Tim Roth .

Han nämner även Kevin Spacey , och hans Oscarsbelönade roll i ”The Usual suspects”.

”Det där tillbakahållna skådespeleriet som gör att han kan ladda en enda blick med så otroligt mycket mening. Det är så långt ifrån den gängse machogrejen det bara är möjligt”, skriver han.

”Gemensamt för alla de där snubbarna är att de är strulpellar med trasiga bakgrunder och att de har gjort stor konst av sina privata tillkortakommanden.”

Kevin Spacey har under de senaste veckorna anklagats för sexövergrepp och trakasserier. Det har också fått konsekvenser för skådespelaren som bland annat sparkats från succéserien ”House of cards”, och så sent som i onsdags plockades skådespelarens scener bort helt från Ridley Scott s nya film ”All the money in the world”.

Tog bort övergreppsscen

DN har tidigare avslöjat att Albert Bonniers bokförlag, bara dagarna före lanseringen av Mikael Persbrandts bok, valde att stryka en sexövergreppsscen. I versionen som delades ut till tidningens journalister ska Persbrandt ingående ha beskrivit ett sexuellt övergrepp på en kvinna som han själv deltar i – och som regisseras av en ansedd regissör. När Persbrandt senare fick frågar om det förklarade han att det var en dröm.

– Den har strukits av juridiska skäl. Vi jobbar alltid så med våra böcker att vi in i det sista tittar över dem. Framför allt när det gäller biografier och memoarer har man har jurister med eftersom det kan finnas personer som nämns vid namn, sa Anna-Karin Korpi , presskontakt då till Nöjesbladet.

Nöjesbladet söker bokens förläggare.

