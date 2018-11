Little Mix + FÖLJ

Little Mix-stjärnan singel igen

NÖJE 7 november 2018 08:09

Little Mix-stjärnan Jesy Nelson, 27, är singel.

Hon och artisten Harry James, 24, har gjort slut, uppger källor till The Sun.

– Jesy och Harry uppskattar tiden de har haft tillsammans men har bestämt sig för att avsluta den, säger en person i parets närhet.

Efter lite mer än ett år ska relationen mellan artisterna Jesy Nelson och Harry James vara över.

– Jesy och Harry uppskattar tiden de har haft tillsammans men har bestämt sig för att avsluta den. Det finns inget ont blod mellan dem och de är fortfarande goda vänner – just nu känns det bara rätt för dem att separera, säger en källa till The Sun.

Jesy Nelson har raderat alla bilder på ex-pojkvännen i sociala medier.

Kärleksryktena började surra kring paret förra sommaren efter att de synts på bild tillsammans på den grekiska semesterön Mykonos. Kort efteråt visade de upp sin kärlek på Instagram.



1 av 2 | Foto: Brett D. Cove / Splash News Jesy Nelson och Harry James.

Varnades av exet

Jesy Nelson är en av fyra medlemmar i den brittiska succégruppen Little Mix medan Harry James under flera års tid försökt slå igenom som rappare och producent. 2012 släppte han en singel tillsammans med Ed Sheeran under artistnamnet Fugative.

Jesy var tidigare förlovade med Jake Roche, frontman i gruppen Rixton, men paret bröt upp 2016. När hon och Harry började träffades varnade hans ex Gabrielle-Louise Dalligan henne för att han inte var ”att lita på”.

– Jesy bör vara försiktig. Harry är inte en pålitlig person. Det krävs inte ett geni för att lista ut att han gick bakom ryggen på mig, sa hon enligt The Mirror.

7 november 2018 08:09