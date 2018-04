OMG:

Begåvade människor är alltid imponerande. Så alla TV4:s proffsdansare förtjänar lite extra kärlek för sitt hårda arbete med kändisarna.

WTF:

Pengarna som TV4 eventuellt lyckas få in via det fåtal som ringer in och röstar borde oavkortat delas mellan Svenska Danssportförbundet och Sveriges Dansorganisation.