Camilla Läckberg firar flytten – med tatuering



Camilla Läckberg, 43, har gaddat sig igen.

Bakgrunden till tatueringen? Hon ska flytta.

Succéförfattaren, som redan prytt kroppen med texter som ”Happy wife”, utökade tatueringssamlingen på kändisstudion Salong Betong i går.

På Instagram visar Camilla Läckberg upp sin nya gaddning, som gjordes med anledning av hennes och maken Simon Skölds planerade flytt från huset i Gamla Enskede.

”En duva i ljumsken som symbol för vårt nya liv på Duvnäsgatan”, skriver hon.

Flyttar till Söder

I augusti lade Läckberg och Sköld ut villan i Stockholms södra förorter till försäljning. Utgångspriset var 13 miljoner kronor. Snart går flytten till en etagevåning på Södermalm.

Camilla Läckberg nöjde sig inte med duvan. Under besöket på Salong Betong passade hon också på att tatuera in en kärleksförklaring till sina barn – inspirerad av ”Game of thrones”.

”Mother of dragons”, lyder texten på armen.

