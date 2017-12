Så mycket tjänar Mariah Carey på sin julhit



Jultider innebär att artisterna cashar in.

Mariah Carey drar in över fyra miljoner kronor varje år tack vare superhiten ”All I want for Christmas”.

Men hon är inte den som tjänar bäst, skriver The Mirror .

När vi maxar julstämningen med klassiska julhits finns det ett gäng låtskrivare som gnuggar händerna lite extra.

The Mirror har listat hur mycket artisterna tjänar på sina jullåtar, och en som får allt och lite till under året är Mariah Carey .

Stjärnans hit ”All I want for Christmas” drar nämligen in 4,2 miljoner kronor i royalities varje år.

Trea på listan

Men det är långt från bäst.

Mest drar Slade in med låten ”Merry Xmas everbody”, 5,6 miljoner kronor, följt av The Pouges ”Fairytale of New York” som spelar in närmare 4,5 miljoner kronor varje år.

Mariah Carey återfinns först på plats tre. Det är inte helt klart om det rör sig om royalties i Storbritannien eller om det är räknat för hela världen.

Lämnar förhållandet med över 100 miljoner

Vad gäller pengar behöver Carey dock inte oroa sig. The Mirror rapporterar att Mariah Carey och ex-fästmannen, tillika mångmiljonären James Packer , efter nästan ett års förhandlingar, kommit överens om att Carey lämnar förhållandet med närmare 42 miljoner kronor. Hon får även behålla sin diamantring som hon fick vid förlovningen. Enligt uppgifter sägs den vara värd 67 miljoner kronor.

Mariah Carey och James Packer förlovade sig i januari 2016. Knappt tio månader senare i oktober gick paret skilda vägar.

FAKTA Så mycket drar jullåtarna in 1. ”Merry Xmas Everybody”, Slade: 5,6 miljoner kronor 2. ”Fairytale of New York”, The Pogues: 4,5 miljoner 3. ”All I Want For Christmas”, Mariah Carey: 4,2 miljoner 4. ”White Christmas”, Bing Crosby: 3,7 miljoner 5. ”Last Christmas”, Wham!: 3,4 miljoner 6. ”Wonderful Christmastime”, Paul McCartney: 2,9 miljoner 7. ”Stop the Cavalry”, Jona Lewie: 1,3 miljoner 8. ”2000 Miles”, The Pretenders: 1,1 miljoner 9. ”Mistletoe and Wine”, Cliff Richard: 1,1 miljoner 10. ”Stay Another Day”, East 17: 1,1 miljoner Läs mer

