Paulina ”Paow” Danielsson avslöjar nya kärleken

Dejtar Arvid Stenbäcken från ”Paradise hotel”

NÖJE 28 december 2018 17:59

Paulina ”Paow” Danielsson får ofta frågan om det är något mellan henne och ”Paradise hotel”- profilen Arvid Stenbäcken.

Nu bekräftar hon ryktena som har florerat på sociala medier den senaste tiden.

– Vi träffades redan i somras, men från början såg jag det inte som något seriöst, säger hon.

Vid ett flertal tillfällen har ”Paradise hotel”-profilen Arvid Stenbäcken, 25, och bloggerskan Paulina ”Paow”, 25, synts tillsammans på social medier.

Bilderna har fått deras följare att spekulera i om det är något mer än bara vänskap mellan dem. När en av hennes följare frågade om hon var kär i någon svarade hon att ”det är en person som jag har ögon på lite extra”.

Kände inte för att ha en relation

Nu bekräftar bekräftar ”Paow” att det är Arvid som hon har fallit för, vilket Hänt var först med att berätta om.

De började träffas innan hon medverkade i TV3:s dokusåpa Ex on the beach. Men det var inte förrän några veckor sedan som de blev exklusiva.

– Vi har en gemensam vän som sa att han kände en kille som jag skulle digga. Vi träffades redan i somras, men från början såg jag det inte som något seriöst. Egentligen kände jag inte för att ha en relation. Sedan kom Arvid in i bilden och förstörde allt, säger ”Paow” och skrattar.









”Tog ett tag innan jag kunde lita på Arvid”

Tidigare relationer har gjort att hon är mer försiktig. Att våga släppa in någon igen har tagit tid, berättar hon.

– Det tog ett tag innan jag kunde lita på Arvid. Jag var ju tillsammans med en kille som utnyttjade mig för följare, sedan Lance (expojkvännen Lancelot "Lance" Hedman, reds. anm ) som det bara höll ett halvår med. Det känns som att det finns tusen artiklar om det. Jag ville inte att det skulle bli ännu en artikel om ”Paow och hennes trasiga relationer”.

Hon har ingen relation med Lance i dag och visste inte att han är, enligt flera källor, en av deltagarna som kommer att skaka loss i ”Let’s dance” nästa år.

– Haha, det hade jag ingen aning om. Lance är värdelös på att dansa så det ska bli kul att följa, säger hon.

”Vägrar att ha en kille utan jobb”

Framgångsreceptet med Arvid har varit att ta det långsamt.

– Vi har verkligen tagit det steg för steg. Vi har setts när vi har kunnat, pratat väldigt mycket och inte tvingat fram en etikett. Som personer är vi jättelika och vi har väldigt kul tillsammans. Det hände väldigt naturligt.

Just nu har de en distansrelation. Men om allt går enligt planerna kommer Arvid att flytta till ”Paow” i Stockholm.

– Det är planen sedan får vi ta det därifrån, men han måste hitta ett jobb först. Jag vägrar att han en relation med kille som inte har ett jobb.

