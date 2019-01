Jamie Lee Curtis + FÖLJ

Här är allt det tv-kamerorna inte visade på Golden Globe-galan

Nöjesbladet avslöjar vad som hände bakom scenen

avMagnus Sundholm

NÖJE 8 januari 2019 09:12

HOLLYWOOD. Stjärnorna glänste i Golden Globes strålkastarljus.

I logen bakom scenen släppte de på tyglarna.

Nöjesbladet var som enda reporter på plats och kan avslöja det du inte fick se på tv.

Sändningen av den 76:e upplagan av Golden Globes hann knappt dra igång förrän presentatören Olivia Coleman i det lilla rummet bakom scenen i balsalen på Beverly Hilton Hotel nervöst utbrast:

– Do I have time for a wee? (”Hinner jag kissa?”).

Vid en av de fyra sminkstolarna tryckte Chris Pine nästan näsan mot spegeln för att lägga en hårslinga i exakt rätt rätt position.

När Big bang theory-stjärnan Jim Parsons skulle gå på varnades han retsamt för att inte säga fel. Han svarade med att vända ryggen till och långsamt höja ena långfingret.

I den lilla baren som under festkvällen trängts in i logen lugnande Lupita Nyong’o nerverna med en gin och tonic. I trängseln framför henne fick en av galans koordinatorer hjälpa Gina ”Jane the virgin” Rodriguez att öva på att uttala namnet ”Versace”.

Om många var spända inför scenuppgifterna var Allison Jenney på spexhumör och skrämde undertecknad med en fejkad stopp-gest mot kameran.

Taylor Swifts fotoförbud

Jamie Lee Curtis hängde snabbt på och gjorde munrörelser mot objektivet som inte passar i en familjetidning.

Stämningen i logen var för det mesta upprymd och avspänd. Bara när Taylor Swift dök upp och lät sin PR-agent utfärda fotoförbud höjde flera på ögonbrynen.

Än märkligare blev det när hon bakom Idris Elba senare fotobombade en mobilbild.

Lucy Lui i tv-serien ”Elemantary” tillbringade nästan hela kvällen i logen. När det blev hennes tur att gå ut i strålkastarljuset ville hon veta om hon kunde ställa handväskan på scenen.

Johnny Galecki i ”Big bang theory” dröjde sig med en öl länge kvar i logen innan han ursäktade sig med,

”Jag måste ut igen. Min tjej sitter ensam i salen.”

Julia Roberts toabesök fick henne att be undertecknad om hjälp för att knäppa skärpet på ryggen.

Som tack fyrade hon efteråt av sitt bredaste leende.

Blockerade Harrison Ford

Också Saoirse Ronan hade klädproblem. Tejpen på klänningens ena sida släppte och höll på att exponera för mycket.

Men det upptäcktes tack och lov innan hon skulle ut i sändningen som natten till måndagen visades i 167 länder.

Ny tystnad uppstod då Catherine Zeta-Jones i sin stora, gröna klänning fastnade i ett samtal i logens smala entré. Först efter ett par minuter upptäckte hon att Harrison Ford tålmodigt stod tyst och väntade på att få passera.

– Åh, herregud, Harrison. Förlåt mig, utbrast hon och omfamnade honom.



















1 av 8 | Foto: Magnus Sundholm Bill Murray, Mike Myers och Harrison Ford.

När Zeta-Jones till slut släppte taget passade Antonio Banderas på att fråga dem båda om hans fluga satt rakt.

Bakom dem tycktes Taron Egerton ha återvänt till Kingsman-rollen. Han spatserade i varje fall omkring med en gyllene bägare i handen fylld till brädden.

Till slut stoppades han av Megan Mullally (Karen Walker i ”Will & Grace”) som ville berätta för honom om sin första konsert då hon såg Elton John.

– Han spelade piano med platåskorna.

– Jag gör faktiskt en del av det i filmen, svarade Egerton belåtet och syftade på kommande Elton John-projektet ”Rocketman”.

Galans drottning

Från bardisken hördes för första gången under kvällen flytande spanska. Det visade sig vara Amber Heard som beställde ren tequila i ett litet shotglas.

Om Lady Gaga fick publiken att jubla var det Nicole Kidman som bakom scenen var galans drottning. Alla ville hälsa när hon mot slutet av showen kom in i logen.

Hennes samtal med Harrison Ford blev så långt att galans koordinator tvingades avbryta duon.

När Ford försvann mot scenen sa hans PR-person uppgivet, ”Du ska väl inte gå ut med drinken i handen”.

Svaret blev ett snett Indiana Jones-leende och ett kort, ”Varför inte, det har jag ju gjort förut?”.

Nöjesbladets Magnus Sundholm.

LÄS OCKSÅ Lady Gagas tårar efter vinsten

LÄS OCKSÅ Svensk stjärnglans på Golden Globe-galan