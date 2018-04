Black Panther lever Martin Luther Kings dröm

1. Danai Gurira (skådespelare)

Annars kanske mest känd för rollen som Michonne i tv-serien ”The walking dead”. I ”Black Panther” spelar hon livvakten Okoye och får roboten Terminator att kännas som en slangbella.

2. Michael B. Jordan (skådespelare)

Fenomenal som Black Panthers ärkefiende Erik Killmonger. Han spelade även den oförglömliga karaktären Wallace i första säsongen av ”The wire”. Jordan syntes där i en av tv-historiens mest hjärtskärande scener.

3. ”It takes a nation of millions to hold us back” (album, Public Enemy)

I en nyckelscen med Erik Killmonger syns omslaget till ”It takes a nation of millions to hold us back” på väggen. Orubblig hiphopklassiker av ett av 80-talets bästa rockband.