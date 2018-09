Burt Reynolds + FÖLJ

Filmstjärnan Burt Reynolds är död

NÖJE 6 september 2018 20:56

Den legendariske skådespelaren Burt Reynolds är död, uppger The Hollywood Reporter.

Han var en av Hollywoodstjärnor största stjärnor under 1970- och 1980-talet.

Burt Reynolds blev 82 år.

Burt Reynolds var en amerikansk framstående skådespelare, regissör och producent.

Han dog under torsdagsmorgonen, lokal tid, på ett sjukhus i Florida. Det bekräftar Reynolds agent Erik Kritzer för The Hollywood Reporter.

Enligt uppgifter till TMZ dog han av en hjärtattack. Nöjessajten rapporterar vidare att Reynolds fördes till sjukhuset efter att ha drabbats av hjärtstopp. Han somnade in med familjen vid sin sida.

Burt Reynolds, född 1936 i Georgia, började sin framgångsrika karriär inom skådespelaryrket som stuntman i tv-program. Det var dock genom pjäsen ”Mister Roberts” som han upptäcktes och skrev på skådespelarkontrakt för tv. Han syntest flitigt i olika tv-serier under 1950- och 1960-talen, men det var för sina rollprestationer i filmer som ”Nu blåser vi snuten” 1977 och ”Den sista färden” 1972 han blev mest känd.

























1 av 11 | Foto: Jack Plunkett / AP TT Burt Reynolds.

Hollywoodstjärnan nominerades för en Oscar för bästa manliga biroll som porregissören Jack Horner i Paul Thomas Andersons genombrottsfilm ”Boogie nights” 1997. Samma år vann han en Golden globe.

Tackade nej till James Bond, Star wars och Gökboet

Han briljerade i actionfilmer, där han allt som oftast gjorde sina egna stunttrick, och i romantiska komedier som ”Det bästa lilla horhuset i Texas” mot Dolly Parton, ”Tjejen som inte ville gifta sig” med Goldie Hawn och ”Brudar på hjärnan” med Julie Andrews.

Från 1978 och fram till 1982 var han Hollywoods bästsäljande skådespelare, ett rekord i branschen. Under 1978 rullade fyra av hans filmer på biograferna samtidigt.

Han tackade också nej till flertalet stora filmer och roller som James Bond, Michael Corleone i ”Gudfadern”, Han Solo i ”Star wars”, Richard Geres roll i ”Pretty woman”, Jack Nicholsons roll i ”Gökboet” och Bruce Willis roll i ”Die hard”. Han ångrade dock att han avböjde flertalet av dem, enligt Variety.

Tio miljoner dollar i skulder

Reynolds var gift med skådespelaren Loni Anderson, 73, mellan 1988 och 1993. De adopterade sonen Quinton när han bara var tre dagar gammal. Skilsmässan blev en omskriven historia och beskrivs som en av de mest tumultartade uppbrotten i Hollywoods historia.

Trots en framgångsrik karriär hade Reynolds stora ekonomiska problem under en period. Efter skilsmässan och en rad dåliga investeringar i restauranger drog han på sig över tio miljoner dollar i skulder. Han ansökte om skuldsanering 1996, vilken avslutades efter två år.

På senare år sålde han fastigheter i Florida, inklusive sin berömda drygt 66 hektar stora ranch där the Allman Brothers spelade in ett album under 1990-talet, och auktionerade ut personliga tillhörigeter.

Var tänk för ny film

Skådespelaren hade hjärtproblem sedan flera år tillbaka och genomgick en stor hjärtoperation i februari 2010.

– Min läkare sa att jag behövde genomgå en bypass-operation omedelbart. Jag åkte hem och rakade mig, och sen gjordes operationen dagen efter, sa Burt Reynolds till People efter operationen.

Han var även tänkt att medverka i Quentin Tarantinos kommande film ”Once upon a time in Hollywood”, som enligt IMDB produceras just nu. Filmen har en massiv rollbesättning bestående av Brad Pitt, Leonardo DiCaprio och Margot Robbie. Enligt uppgifter till The Hollywood reporter skulle Reynolds börja filma inom ett par veckor.

Burt Reynolds blev 82 år.

FAKTA Burt Reynolds fem bästa filmer (enligt Nöjesbladets filmrecensent Stefan Hedmark) ”Den sista färden” (1972)

”Boogie nights” (1997)

”Nu blåser vi snuten” (1977)

”Benknäckargänget” (1974)

”Ingen blåser Hooper” (1978) LÄS MER

Kända profilerna som lämnat oss under 2018 01:27

LÄS OCKSÅ Rockmusiker död – blev 58 år gammal

LÄS OCKSÅ Radioprofil död – blev 40 år

6 september 2018 20:56