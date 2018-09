Svenska artisten attackerad av hund: ”Golvet var helt rött av blod”

NÖJE 16 september 2018 21:28

Joy M’Bathas Londonresa slutade i blodbad – och en ofrivillig plastikoperation.

En hund bet sönder rapparens underläpp.

– Den sprack från sidan och under in till mitten, så den hängde som en trasa, säger Joy M’Batha till Nöjesbladet.

Joy M’Batha, 23, gick på lanseringsfest på nattklubben The Box i London i fredags. Dragshow och rave avlöste varandra och rapparen hade enligt egen utsago ”den bästa natten på länge”.

Men allt tog en obehaglig vändning på en efterföljande efterfest hos nyvunna vänner runt åttatiden på lördagsmorgonen. Värden för festen passade en kompis ”lite speciella” hund, som han hade stängt in i ett rum.

”Fulla och naiva jag, som älskar hundar, ville i alla fall gå in och hälsa på den. Jag låg och gosade med den i tio minuter och min vän kollade till oss, så allt var lugnt. Sen gav hunden mig massa pussar i hela ansiktet. Jag tackade så mycket och sen, helt utan förvarning eller ens ett morrande, bet han sönder min underläpp”, skriver Joy M’Batha till Nöjesbladet i ett mejl.

Joy M’Batha skrek till.

”Golvet var helt rött av blod”

”Jag tror inte jag förstod allvaret förrän de andra sprang in i rummet, kollade likbleka på mig och sa att vi måste till sjukhuset. Jag tycke de överdrev, tills jag kollade ner på mina ben och golvet som var helt rött av blod.”

Hon fick en handduk, som hon tryckte mot sin sargade mun, och kördes i ilfart till närmaste sjukhus.

”Nu har jag varit här sedan lördags morse, blivit plastikopererad och väntar på att få åka hem.”

Joy M’Batha sövdes och opererades runt lunchtid på lördagen på St Thomas hospital i London. Ingreppet tog cirka en och en halv timme.

”Underläppen sprack från sidan och under in till mitten, så den hängde som en trasa. Överläppen klarade sig. Läkaren sa att jag blivit infekterad i såret och hade hundhår i det, men stygnen ligger under läppen så förhoppningsvis kommer de inte synas så mycket”, skriver Joy M’Batha.

Har din syn på hundar på något sätt förändrats i och med händelsen?

”Jag sa inte att jag visste vems hunden var, då jag inte hade mage att låta den bli avlivad när de som passat den aktivt stängt in honom i ett annat rum. Jag skyller absolut inte på hunden eller rasen pitbull och vill inte se en hund bli dödad för att ägaren har misslyckats med att ta hand om den och ge den kärlek.”

Hur mår du just nu?

”Jag mår bra. Känner mig sjukt ensam och påmind om att jag inte har föräldrar vilket gör mig jävligt ledsen, samt att jag är i ett annat land men alla här på St Thomas hospital tar väl hand om mig och de nya vännerna jag fick på festen”, skriver hon och fortsätter:

Ska tatuera läppen

”Han som passade hunden samt hans kompis var riktiga hjältar och körde mig till sjukhuset, höll min hand, klappade mig i håret och tröstade mig när jag grät. Sen körde de mig till nästa sjukhus och lämnade mig inte förrän jag blev inlagd åtta timmar senare. För evigt tacksam för hur väl de tog hand om mig.”









1 av 3 | Foto: Privat Hunden bet av Joy M’Bathas underläpp i attacken.

En svullen och illa tilltyglad läpp till trots – Joy M’Batha tänker inte deppa ihop.

”Förhoppningsvis kan jag komma hem i veckan men framöver blir de inget röka eller alkohol för min del. Bara soppa med sugrör. När allt har läkt ordentligt ska ja tatuera in BITE ME innanför underläppen”, skriver hon och fortsätter:

”Läskigt att inse att man är dödlig... men jag är stark och klarar mig, det gör jag alltid. Om inte annat kommer det se jävligt badass ut.”

Joy M’Batha har samarbetat med namn som Lorentz, Linda Pira och Timbuktu. Hon blev känd för den breda massan 2016, när hon tillsammans med Frej Larsson gjorde ”Mitt team” som var den officiella svenska låten vid EM i fotboll det året.

10 kvinnliga artisterna som tjänade mest 2017 00:35

LÄS OCKSÅ Joy M’Bathas ilska mot Malou von Sivers: ”Extremt pinsamt”

16 september 2018 21:28