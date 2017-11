Alex och Sigges lyssnarsiffror drastiskt ändrade

Alex Schulman och Sigge Eklund måste mäta sina lyssnarsiffror på ett nytt sätt.

Det innebär att de nu har 400 000 lyssnare per avsnitt, istället för 750 000.

– Detta var väntat och inget som vi blev förvånade över, säger Perfect Days VD Felicia Lagerwall till Breakit .

Alex Schulman och Sigge Eklunds podcast är Sveriges största med 750 000 lyssnare i veckan. Detta är siffror som Alex Schulman själv uppgav till Svensk Damtidning för bara några veckor sedan.

– Vi har 750 000 lyssnare som vill ha kvalitet på vår podcast varje vecka, det är ungefär som att ha ett barn tillsammans. Ett tungt ansvar, sa medieprofilen då.

Från 750 000 till 400 000 lyssnare

Nu visar det sig att siffrorna inte alls stämmer rapporterar Breakit . Podcasten ”Alex & Sigges podcast” ligger under mediebolaget Perfect Day Media. De använder sig av en hostingplattform för att mäta lyssnarsiffror. Efter att ha blivit pressade tvingas de nu mäta lyssnarsiffrorna via antal lyssningar istället för antal nedladdningar. Nu har ”Alex & Sigges podcast” sänkt sina lyssnarsiffror till 400 000 per avsnitt istället.

– Vi har alltid vetat att antal downloads är högre än antal lyssningar och detta har vi förklarat för våra samarbetspartners. Det är en teknisk fråga snarare än en fråga om transparens, säger Felicia Lagerwall , VD för Perfect Day Media, till Breakit.

Är inte förvånade

Tidigare har alltså alla nedladdningar räknats som en lyssnare, oavsett om personen bara lyssnar några sekunder eller inte alls. De nya, låga lyssnarsiffrorna är dock inget som bekymrar Felicia Lagerwall.

– Detta var väntat och inget som vi blev förvånade över, säger hon.

Trots att siffrorna nu sjunkit med 38 procent väljer duon att fortfarande ta 110 000 kronor för en annonsplats i podcasten.

– Priset är detsamma. Vi har varit noga med att kommunicera downloads och inte unika lyssnare då vi inte haft tillgång till den exakta siffran. Vi jobbar med innehåll och ambassadörsskap och våra kunder köper inte på impressions, säger Felicia Lagerwall.

Har du koll på klanen Schulman? 00:42

