Demi Lovato + FÖLJ

Demi Lovato ställer in turné efter kollapsen

NÖJE 9 augusti 2018 19:09

I helgen checkade Demi Lovato in på en avvänjningsklinik.

Nu meddelar artisten att hon ställer in höstens turnéer i Sydamerika och Mexiko.

Enligt uppgifter till TMZ checkade Demi Lovato, 25, in på en av USA:s bästa avvänjningskliniker, efter att ha tillbringat knappt två veckor på sjukhus i Los Angeles till följd av en överdos.

Någon tidsram för vistelsen var då inte satt, men Lovato planerade att lägga in sig minst 30 dagar, rapporterade sajten.

Nu kommer beskedet att artisten ställer in resten av sin Tell me you love me-turné. Hon skulle ha spelat i Mexiko den 20 och 22 september, men avbokar båda datumen. Hon ställer även in sina spelningar i Chile, Argentina och Brasilien i november, rapporterar TMZ.

Arrangörerna Live Nation och Lotus productions hälsar i en kommentar till nöjessajten att de ”önskar Demi Lovato allt gott nu och framöver och hoppas se henne snart i Sydamerika.”

De som har köpt biljetter kommer få pengarna tillbaka, skriver TMZ.

Foto: Chris Pizzello / AP TT NYHETSBYR N Demi Lovato

Tre skandaler i nöjesvärlden 2018 01:01

LÄS OCKSÅ Demi Lovato har lämnat sjukhuset

LÄS OCKSÅ Demi Lovato talar ut om överdosen: ”Vill tacka Gud”

LÄS OCKSÅ Familjens vädjan till Demi Lovato efter överdosen

9 augusti 2018 19:09